Моуринью: £286 млн на трансферы — это недостаточно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, что клуб недостаточно потратил на трансферы с момента его прихода в команду.

«Большой клуб и большая команда — это разные вещи. Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая не является одной из лучших в мире. «Манчестер Сити» может позволить себе покупать крайних защитников по цене нападающих. А когда вы говорите о больших футбольных клубах, то имеете в виду историю клуба», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Отвечая на комментарий журналиста, что c момента его прихода в «Манчестер Юнайтед» клуб потратил на трансферы £286 млн, португалец заявил: «Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цены на игроков другие по сравнению с остальными клубами. Исторически сложилось так, что большие клубы переплачивают на рынке из-за своей богатой истории».

Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. За два летних транферных окна состав команды пополнили такие футболисты, как Поль Погба, Эрик Байи, Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Неманья Матич и Виктор Линдлёф.

Ранее сообщалось, что дубль Роберто Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Суонси» в матче АПЛ.