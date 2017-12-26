Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Суонси» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своём поле одержал разгромную победу над «Суонси Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

За «Ливерпуль» забили Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино, оформивший дубль.

В турнирной таблице «Ливерпуль» вернулся на четвёртое место, опередив «Тоттенхэм Хотстпур». В активе подопечных Юргена Клоппа 38 очков.

«Суонси» с 13 баллами располагается на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Джесси Лингарда спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче АПЛ с «Бёрнли».