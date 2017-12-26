Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Суонси» в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле одержал разгромную победу над «Суонси Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
За «Ливерпуль» забили Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино, оформивший дубль.
В турнирной таблице «Ливерпуль» вернулся на четвёртое место, опередив «Тоттенхэм Хотстпур». В активе подопечных Юргена Клоппа 38 очков.
«Суонси» с 13 баллами располагается на последнем, 20-м месте.
Ранее сообщалось, что дубль Джесси Лингарда спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче АПЛ с «Бёрнли».
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