Дубль Лингарда спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче АПЛ с «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:2.

За «Бёрнли» по голу в свой актив записали Эшли Барнс и Стивен Дефур.

В составе манкунианцев дублем отметился Джесси Лингард.

По итогам 20 туров «Манчестер Юнайтед» с 43 очками занимает второе место. «Бёрнли» с 33 баллами остался на седьмой строчке турнирной таблицы.

В параллельных матчах «Челси» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), «Вэст Хэм Юнайтед» одержал верх над «Борнмутом» (3:2), «Уотфорд» победил «Лестер Сити» (2:1), а «Хаддерсфилд Таун» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).

Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд по количеству голов в АПЛ за календарный год.