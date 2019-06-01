Камбэк в добавленное время: 20 лет назад МЮ вырвал победу у Баварии в невероятном финале Лиги чемпионов

В 1999 году в Барселоне состоялся один из самых захватывающих финалов за всю историю Лиги чемпионов. Футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали «Баварии» на протяжении большей части матча, однако сумели вырвать победу на последних минутах, забив два мяча в компенсированное время. В преддверии финала ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» RT вспоминает события той встречи.

Предыстория

«Пижоны! Пижоны!» — этот крик Владимира Маслаченко до сих пор остаётся в памяти футбольных болельщиков, как и сам финал Лиги чемпионов 1999 года.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» навсегда вошёл в историю как пример того, что всё ещё можно изменить, пока судья не дал финальный свисток.

И в тот момент, когда восхищённый игрой Маслаченко завершал свой репортаж, обезумевшие футболисты манкунианцев прыгали в центре поля, ожидая церемонию награждения. Игроки «Баварии» плакали, сидя на газоне, а защитник Самуэль Куффур бессильно стучал кулаком по траве.

А началось всё в мае 1998-го. Тот сезон получился для команд относительно неудачным. Обе в последний момент упустили золото национального первенства. «МЮ» всего на одно очко отстал от «Арсенала», а «Бавария» — на два — от «Кайзерслаутерна». Случись это двумя годами ранее, и будущие финалисты ЛЧ вовсе остались бы без участия в главном еврокубке, поскольку раньше в турнире играли только чемпионы. Но начиная с 1997-го в ЛЧ получили право участвовать и серебряные призёры рядв стран. Благодаря этому нововведению «МЮ» и «Бавария» отправились в затяжной и красивый путь к одному из самых ярких финалов в истории мирового футбола.

После серебряного финиша в своих национальных первенствах следующий сезон команды провели ударно. В составе манкунианцев на пике карьеры находились «Птенцы Фергюсона»: братья Гари и Фил Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз. Всем им было лишь немного за 20. Но, разумеется, нашлось место и ветеранам: Петеру Шмейхелю, Денису Ирвайну, Тедди Шерингему. А Рой Кин, которому было на тот момент 26 лет, уже носил капитанскую повязку.

Тот «Манчестер» был силён во всех линиях и особенно в атаке, где ужас на соперников наводили Дуайт Йорк и Энди Коул, забившие на двоих 35 мячей. За Йорка клуб летом 1998-го заплатил «Астон Вилле» почти €20 млн и не пожалел об этом. В распоряжении Фергюсона имелся джокер в лице Уле-Гуннара Сульшера, который славился своими результативными выходами на замену.

В «Баварии» же собрались достаточно опытные футболисты: Торстен Финк, Штефан Эффенберг, Марио Баслер, Оливер Кан, Биксант Лизаразазю, Томас Ханке и, конечно же, 38-летний чемпион мира и Европы Лотар Маттеус. Под руководством Оттмара Хитцфельда они были готовы собрать все возможные трофеи.

И в национальных турнирах команды действительно преуспели. В чемпионатах они финишировали первыми, причём «Бавария» опередила ставший вторым «Байер» сразу на 15 очков. Вдобавок «МЮ» выиграл Кубок Англии, а мюнхенцы пробились в финал Кубка Германии, который должен был состояться сразу после решающего матча ЛЧ.

Путь к финалу

Дорога к финалу ЛЧ для соперников получилась непростой. Во-первых, обе команды, не являясь чемпионами своих стран, вынуждены были стартовать с квалификационного раунда. Там «МЮ» не без труда прошёл польский ЛКС благодаря домашней победе — 2:0, а «Бавария» не оставила шансов сербскому «Обиличу» — 5:1 по сумме двух матчей.

А вот дальше у будущих финалистов начались серьёзные сложности. Во-первых, жребий отправил их в одну группу. Во-вторых, в соперники к ним попала «Барселона» с Ривалдо, Луишем Фиго и другими звёздами, которая в предыдущем сезоне сделала «золотой дубль», отпраздновав победы в чемпионате и Кубке Испании. При этом напрямую в плей-офф тогда выходили только победители групп и два лучших коллектива из числа занявших вторые места.

«Бавария» уже в первом туре заметно ухудшила свои турнирные перспективы, сенсационно уступив на выезде датскому «Брондбю». Следом мюнхенцы дома разыграли боевую ничью с «МЮ» — 2:2. Далее английская команда в двух матчах разгромила «Брондбю» с общим счётом — 11:2, а «Бавария» неожиданно дважды обыграла «Барсу». Эти встречи и стали определяющими для подопечных Хитцфельда.

Во втором круге «Манчестер» во второй раз подряд сыграл вничью с каталонцами и лишил сине-гранатовых шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

В очном матче в последнем туре команды разыграли первое место в Манчестере — 1:1 с голами Кина и молодого Хасана Салихамиджича. Хозяева выиграть не сумели и остались вторыми. Но «МЮ» вместе с «Реалом» также вышел в четвертьфинал.

В плей-офф началась ещё более интересная борьба. Манкунианцам достался «Интер» с грозным Роналдо, который ещё не получил второй разрыв крестообразных связок, а «Баварии» — «Кайзерслаутерн», оставивший мюнхенцев без чемпионства в предыдущем сезоне.

И мюнхенцы сполна отомстили сопернику за то поражение. В ворота оппонента в двух матчах влетело шесть безответных мячей, а дома действующие чемпионы вовсе уступили со счётом 0:4, трижды пропустив уже в первом тайме.

«МЮ» для победы затратил куда больше сил. Пусть в первой встрече команда одержала уверенную победу — 2:0 благодаря дублю Йорка, в ответной в Милане «Интер» до последних минут вёл в счёте и изо всех сил старался перевести противостояние в дополнительное время, пока точный удар Скоулза не заставил «Сан-Сиро» замолчать.

В полуфинале манкунианцы попали на ещё одну итальянскую команду — действующего чемпиона страны «Ювентус». И на этот раз подопечным Фергюсона пришлось ещё тяжелее. Для начала туринцы едва не увезли из Лондона победу. Спас хозяев от поражения гол Гиггза в добавленное арбитром время.

Ответная встреча получилась ещё более напряжённой. Филиппо Индзаги оформил дубль уже к 11-й минуте, и ни о каком финале футболисты и болельщики «МЮ» в тот момент, конечно, не думали. Но команда вновь продемонстрировала характер, который в итоге поможет ей завоевать трофей.

Уже к перерыву Кин и Йорк восстановили статус-кво на табло, а в концовке Коул принёс манкунианцам историческую победу — 3:2.

Впрочем, характер в противостоянии с «Динамо» пришлось проявлять и «Баварии». Киевляне, ведомые Валерием Лобановским и молодым Андреем Шевченко, получили уникальный шанс побороться за главный еврокубок и не собирались его упускать. Так, в четвертьфинале команда из Украины выбила «Реал».

Невероятно близки бело-голубые были и к тому, чтобы пройти мюнхенцев. Дома Шевченко уже в первом тайме оформил дубль, но Михаэль Тарнат перед самым перерывом сократил отставание в счёте. Однако в самом начале второго тайма киевляне восстановили комфортный гандикап. Но мюнхенцы рук не отпустили и сумели невероятным образом уйти от поражения, причём Карстен Янкер сравнял счёт на 88-й минуте.

А на «Олимпийском стадионе» «Бавария» вышла вперёд в середине первого тайма и сумела удержать устраивающий её счёт до самого финального свистка.

Потери «МЮ» и Барселона как «пригород» Манчестера

Финал ЛЧ-1998/99 проходил в Барселоне. И если касательно фаворита матча мнения экспертов разделялись, то на трибунах стадиона «Ноу Камп» убедительную победу одержали английские болельщики. В преддверии решающей встречи в Испанию приехало столько британцев, что Барселону в шутку начали называть пригородом Манчестера.

У соперников на кону стоял не только престижный трофей, но и возможность сделать «требл». «МЮ» к тому моменту выиграл чемпионат и Кубок Англии, а «Бавария» заняла первое место в Бундеслиге и вышла в финал кубка страны.

Для манкунианцев дополнительной мотивацией стало 90-летие Мэтта Басби, которое пришлось аккурат на день финала ЛЧ — 26 мая 1999-го. Особенно символично, что ровно за 31 год до этого легендарный для английского клуба тренер привёл «МЮ» к первой в истории победе в Кубке европейских чемпионов. В такой день «красные дьяволы» не имели права проиграть.

Правда, перед матчем Фергюсон столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. В ответной встрече с «Ювентусом» четвёртые жёлтые карточки получили Кин и Гиггз. И если в последние годы лишние «горчичники» в преддверии финала «сгорают», то тогда оба футболиста остались без противостояния с «Барселоной» и приехали в Испанию лишь в качестве болельщиков.

Поскольку ирландец не смог принять участие в матче, капитанская повязка была передана Шмейхелю, который прямо перед игрой заявил о намерении завершить карьеру.

Из-за серьёзных проблем в полузащите Фергюсон был вынужден сместить с фланга в центр поля Бекхэма, компанию которому составил Ники Батт.

Не обошлось без потерь и в стане «Баварии». Из-за различных повреждений встречу пропустили Лизаразю и Джованне Элбер. Впрочем, даже в отсутствии чемпиона мира из Франции центр обороны в лице Линке, Куффура и Маттеуса смотрелся убедительно. К тому же в опорной зоне им помогали Йеремис и опытнейший Эффенберг.

Гол на шестой минуте и невероятная концовка

Неудивительно, что мюнхенцы сделали ставку на контратаки. Но никто не думал, что она сыграет так быстро. В одной из первых атак немецкая команда заработала опасный штрафной, а Марио Баслер ударом со стандарта сумел открыть счёт. Исполнение получилось весьма необычным: во время удара Райан Баббель, стоявший в стенке вместе с соперниками, неожиданно увернулся от мяча, и тот юркнул точно в дальний угол. Шмейхелю оставалось лишь вытащить мяч из сетки.

Марио Баслер забивает первый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов

globallookpress.com

© firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

Обескураженный «Манчестер Юнайтед» вынужден был идти вперёд, чтобы отыграться, но все атаки манкунианцев разбивались о монолитную оборонительную стену соперника. В первом тайме у Кана, по сути, не было работы.

После перерыва ситуация не сильно изменилась. Английский коллектив при поддержке собственных болельщиков изо всех сил пытался придумать хоть что-то у ворот оппонента, но не получалось практически ничего. Время уходило слишком быстро. При этом «Бавария» отвечала опаснейшими контрвыпадами. В частности, великолепные моменты упустили Шолль и Янкер. Оба могли стать авторами мячей-красавцев. Мехмет из-за пределов штрафной перебрасывал Шмейхеля — штанга. Карстен бил через себя — перекладина. Будь они чуть точнее, и никакого чуда в Барселоне не произошло бы.

Фергюсон же в середине второго тайма выпустил ещё одного нападающего — Шерингема. Опыт 33-летнего форварда должен был помочь команде спастись, хотя большую часть сезона он пропустил из-за травм и к финалу ЛЧ записал на свой счёт всего четыре мяча во всех турнирах.

«Перед выходом на замену Фергюсон сказал: «Иди в чужую штрафную и забей». А в перерыве он напомнил, что в конце дня Кубок Лиги чемпионов будет находиться всего в шести фунтах от нас, но если мы не выиграем, то даже не сумеем его потрогать. «Как вы сможете зайти в раздевалку, если не отдадите все силы?», — вспоминал позже Тедди.

Давление «МЮ» усилилось, но мяч в ворота Кана упорно залетать не хотел, и на 81-й минуте Фергюсон сделал ещё одну историческую замену: вместо подуставшего Коула в игру вступил Сульшер.

«Мы верили в себя. Я верил в себя и свои способности. Конечно, и мысли не допускали, что всё кончено», — сказал после матча норвежец.

И он действительно верил. Футболист активно вошёл в игру и сразу после выхода на поле упустил хороший шанс отличиться. А вот многие присутствующие на стадионе успели похоронить «МЮ». Дошло до того, что фанаты «Баварии» развернули на трибунах специальный баннер, подготовленный к победе любимой команды в ЛЧ.

Но самая забавная ситуация произошла с тогдашним президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. Незадолго до финального свистка пожилой функционер отправился к полю, чтобы поздравить победителей, но когда добрался до него, не поверил своим глазам, поскольку проигравшие почему-то ликовали, а триумфаторы плакали.

К основному времени матча Пьерлуиджи Коллина добавил три минуты, и «МЮ» удалось заработать угловой. Это был последний шанс для команды спастись, вперёд пошёл даже Шмейхель. Именно вратарь поборолся за мяч после подачи, но Торстену Финку удалось выбить его из штрафной. Однако снаряд мгновенно подобрал Гиггз и нанёс несильный удар в направлении дальнего угла. Возможно, Кан в данном моменте спокойно бы спас «Баварию», но рикошет от ноги Шерингема сделал выстрел неберущимся. На табло горели цифры 90:36.

Болельщики «Баварии» схватились за головы. Они уже приготовились праздновать, а теперь их ждало ещё полчаса овертайма. Любители футбола из Германии не знали, что задерживаться на стадионе им не придётся…

На третьей добавленной минуте «МЮ» получил право на ещё один корнер. На этот раз Бекхэм от левого угла выполнил подачу на линию вратарской, где Шерингем выпрыгнул выше всех и выполнил отличную скидку на Сульшера, который подставил ногу и забил решающий гол.

Футболисты «Баварии» погрузились в траур. Они бессильно сидели на газоне в собственной штрафной и не хотели продолжать игру. Коллине пришлось буквально уговаривать мюнхенцев, чтобы они всё-таки разыграли мяч с центра поля.

Сульшер забивает победный мяч в финале Лиги чемпионов

globallookpress.com

© imago/Colorsport

А после финального свистка на поле началось самое настоящее безумие. Кубок, с которого спешно были сняты красные ленточки, вверх подняли завершающий карьеру Шмейхель и Фергюсон. Летом тренер за эту победу был посвящён в рыцари.

«Сегодня мы взобрались на вершину, и никто никогда не сумеет превзойти этот результат. Повторить — да, но не превзойти. Это сказка в День рождения Мэтта Басби. Возможно, сегодня он помог нам. Я ничего не говорил своим футболистам после матча, просто обнял и расцеловал их. Они знают, что я сейчас чувствую по отношению к ним. Я уже принял тот факт, что мы проиграем, и не собирался убиваться горем, ведь это обычная жизнь. Однако теперь я испытываю удовлетворение, которого не чувствовал раньше», — скажет шотландец чуть позже на пресс-конференции.

Успех «МЮ» стал по-настоящему историческим. Во-первых, манкунианцы стали первой командой, которая выиграла ЛЧ, не являясь чемпионом своей страны. Во-вторых, подопечные Фергюсона первыми из английских клубов оформили «требл». В ту ночь победу «красных дьяволов» праздновала без преувеличения вся страна вне зависимости от клубных пристрастий. Не остался в стороне и премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Это фантастическое достижение и невероятный финал. Мы все гордимся «Манчестер Юнайтед». Мы поздравляем Алекса Фергюсона и его великолепную команду», — поздравил политик «МЮ» после победы над «Баварией».

Для немецкого же клуба этот день стал «чёрным». Неудача в финале ЛЧ настолько подкосила футболистов, что они не смогли собраться на решающий матч Кубка страны и уступили «Вердеру» в серии пенальти.

Многие игроки плакали после поражения от «МЮ». Так, 38-летний Маттеус за свою долгую и славную карьеру он завоевал все возможные трофеи, но обладателем главного еврокубка так и не стал.