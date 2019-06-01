Третья попытка Клоппа, возвращение Кейна и месть Салаха: главные интриги финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Юрген Клопп предпримет третью попытку завоевать главный клубный трофей Европы, а Маурисио Почеттино попробует помочь лондонцам одержать дебютную победу в турнире. Этот матч станет первым финалом за шесть лет, в котором не примут участие Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он обещает запомниться противостоянием голкиперов Алисона Бекера и Уго Льориса, а также возвращением на поле после травм Гарри Кейна и Роберто Фирмино.

Английский финал

За всю историю проведения Лиги и Кубка чемпионов участие двух команд из одной страны в решающем матче — нечастое событие. С 1955 года подобное происходило лишь шесть раз, причём все эти случаи были зафиксированы в XXI веке. Начало подобным локальным противостояниям положили мадридский «Реал» и «Валенсия», определявшие имя лучшего коллектива Европы в 2000 году.

Тогда победу одержал королевский клуб. Именно «Реал» чаще всего играл в финале с коллективами из своей же страны. Так, в 2014 и 2016 годах галактикос дважды встречались с «Атлетико» и оба раза успешно обыгрывали соотечественников.

Исключительно английское противостояние в финале состоялось лишь однажды, в 2008 году. На московском стадионе «Лужники» в борьбе за кубок сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В основное время команды обменялись голами, а исход матча решался в серии 11-метровых. Тогда всё решил неудачный удар в исполнении капитана «аристократов» Джона Терри.

Кроме того, нынешний европейский сезон уже вошёл в историю как первый, в рамках которого в финалах обоих клубных турниров играют команды из одной страны. Напомним, «Челси» одержал победу над «Арсеналом» и стал обладателем главного трофея Лиги Европы.

Без Роналду и Месси

Нынешний финал Лиги чемпионов станет особенным по ещё одной причине. Так, впервые за шесть лет в нём не примет участие ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. На протяжении последних пяти лет один из них неизменно не только сражался за главный трофей, но и побеждал. Четырежды это делал португалец, и один раз — аргентинец.

Примечательно, что в последний раз Роналду и Месси не принимали участия в финальном матче турнира в сезоне-2012/13. Тогда за кубок также сражались две команды из одной страны — мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа.

История противостояния

До настоящего момента «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ни разу не пересекались в рамках клубных европейских турниров, их противостояние ограничивается исключительно домашней ареной. За 110-летнюю историю встреч команды провели 152 матча, в 71 из которых верх брали мерсисайдцы. Лондонцы оказывались сильнее в 42 случаях, а в оставшихся 39 была зафиксирована ничья.

За «Ливерпуль» говорит и статистика выступлений в Европе. Так, красные пять раз становились победителями Лиги чемпионов и ещё трижды играли в финале. Также в их активе по три победы в Кубке УЕФА (предшественнике нынешней Лиги Европы) и Суперкубке УЕФА.

«Тоттенхэм» же может похвастаться тем, что дважды побеждал во втором по рангу клубном турнире Европы, а также брал Кубок обладателей кубков. При этом стоит отметить, что последний успех «шпор» на международной арене датирован 1984 годом.

Третья попытка Клоппа

Для немецкого наставника этот финал станет уже третьим в карьере. Ранее Клопп дважды добирался до главного матча — сначала с дортмундской «Боруссией», а затем и с «Ливерпулем», но оба раза терпел поражение.

В 2013-м его команда проиграла мюнхенской «Баварии», а годом ранее позволила «Реалу» стать единственным коллективом, три раза подряд выигравшим Лигу чемпионов.

В случае успеха Клопп станет пятым немецким тренером, которому удавалось одержать победу в главном клубном турнире Европы. Прежде этого добивались Удо Латтек, Деттмар Крамер, Оттмар Хитцфельд и Юпп Хайнкес, причём последние трое поднимали кубок над головой дважды.

Кроме того, Клопп — лишь шестой тренер в истории, выводивший в финал два разных коллектива. Не считая вышеназванных Хитцфельда («Бавария» и «Боруссия») и Хайнкеса («Бавария» и «Реал»), подобной строкой в резюме могут похвастаться Жозе Моуринью («Порту» и «Интер»), Луи ван Гал («Аякс» и «Барселона») и Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»).

Первый шанс для Почеттино

Почеттино начал свой тренерский путь в 2009 году и помимо «Тоттенхэма» возглавлял лишь скромные по европейским меркам «Эспаньол» и «Саутгемптон». Поэтому не стоит удивляться, что до переезда в Лондон он ни разу не выступал в Лиге чемпионов.

Поначалу даже у руля «шпор» он не мог добиться серьёзных успехов на международной арене. Два года назад его «Тоттенхэм» не смог преодолеть групповой этап турнира, пропустив вперёд «Монако» и «Байер», а в сезоне-2017/18 добрался лишь до первого раунда плей-офф. Там подопечные Почеттино потерпели поражение от «Ювентуса».

И лишь в нынешнем сезоне лондонцы смогли не только выйти в финал, но и переписать достижение клуба. На протяжении 57 лет таковым оставался выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка европейских чемпионов сезона-1961/62, в котором он уступил будущему обладателю трофея — португальской «Бенфике».

Возвращение Кейна

Таким образом, в Мадриде Почеттино будет пытаться осуществить мечту каждого профессионального тренера и выиграть Лигу чемпионов. А помочь ему в этом постарается лучший бомбардир команды последних лет Гарри Кейн.

Форвард получил травму голеностопа в первом матче 1/4 финала с «Манчестер Сити» и пропустил не только ответную встречу, но и противостояние с «Аяксом» в полуфинале. К счастью для англичанина, его партнёры смогли добиться успеха и без своего лидера.

Сейчас Кейн выздоровел, и наставнику «Хотспур» предстоит серьёзная дилемма. Безусловно, Гарри — один из самых важных членов коллектива. Но если он выйдет на поле, в запасе останется главный герой ответной игры с «Аяксом» Лукас Моура. Тогда бразилец оформил хет-трик тремя ударами с левой ноги и добыл для команды путёвку в финал.

Стоит отметить, что на этот раз Почеттино придётся полагаться исключительно на своё тренерское чутьё, ведь у обоих форвардов практически одинаковые показатели в нынешнем розыгрыше турнира. Каждый из них провёл на поле около 700 минут и отметился пятью забитыми мячами.

Надежды на Фирмино и травма Кейта

Как и его коллега, Клопп надеется на усиление в атакующей линии. По словам наставника, в Мадриде стоит ожидать возвращения центрфорварда красных Роберто Фирмино. На протяжении всего сезона бразилец испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего вынужден был пропустить ответный полуфинальный матч с «Барселоной». Как и в случае с Кейном, в этот сложный момент бремя лидерства на себя взяли запасные.

При этом невозможно недооценить важность Фирмино для «Ливерпуля». За последние два сезона он принял участие в 22 результативных комбинациях коллектива, записав на свой счёт 14 забитых мячей и восемь результативных передач. На данный момент он занимает третье место в Европе по показателю «гол + пас», опережают его лишь Месси (15 + 8) и Роналду (18 + 8).

Но если Фирмино имеет шансы выйти на поле, то Наби Кейта их, наоборот, лишился. В первой встрече с «Барселоной» он получил разрыв сухожилия и теперь не сможет помочь команде в дуэли с «Тоттенхэмом».

Месть Салаха

Пожалуй, наиболее принципиальным финал станет для лидера «Ливерпуля». В прошлом году Мохаммед Салах показывал феноменальные успехи и подходил к битве с «Реалом» в статусе одного из трёх лучших игроков мира. Однако травма после противоборства с Серхио Рамосом не только не позволила ему доиграть тот матч, но и отразилась на его выступлении в России на чемпионате мира.

На этот раз египтянин намерен выкладываться все 90 или 120 минут, если это потребуется, и продемонстрировать, что лестные отзывы о его игре в прошлом сезоне не были случайностью. Салах менее ярко проводит нынешний турнир (4 гола + 2 передачи), имея в своём активе на восемь баллов за результативность меньше, чем в прошлом году. Но в Мадриде это не будет иметь никакого значения, если Салаху удастся забить победный мяч.

Дуэль вратарей

В свете прошлогоднего финала на первый план выйдет противостояние голкиперов. Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» запомнился не столько травмой Салаха, сколько ужасными ошибками Лориса Кариуса. Немец собственноручно «привёз» два мяча в свои ворота, в результате его сослали в «Бешикташ». На его место приобрели вратаря «Ромы» Алиссона Бекера, который в кратчайшие сроки стал любимцем мерсисайдской публики.

В нынешнем сезоне Бекер провёл 50 матчей, в 26 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, и пропустил всего 34 гола. При этом его процент отражённых ударов составил 76,6%. Это один из лучших показателей среди всех вратарей Европы.

В противоположных воротах место займёт Уго Льорис. Француз никогда не славился сверхнадёжной игрой, однако в этом сезоне показывает свои лучшие качества. Безусловно, он провёл немного меньше матчей и пропустил больше голов (43 мяча в 46 встречах), зато его процент отражённых ударов также находится на гроссмейстерском уровне (75%).