«Титаны, уверенные в том, что уничтожат соперника»: легендарные тренеры и бывшие футболисты о фаворите финала ЛЧ

В финальной игре Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» нельзя выделить фаворита, считают многие специалисты и тренеры. Как отметил Жозе Моуринью, обе команды отлично проявили себя и заслужили трофей. Экс-наставник лондонцев Гарри Реднапп убеждён, что победитель определится только в дополнительное время. Кроме того, эксперты и бывшие футболисты рассказали, за кого будут болеть. Так, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер и Андрей Аршавин поддержали мерсисайдцев, а Роман Павлюченко будет переживать за «Тоттенхэм».

Испанский Мадрид замер в ожидании финала Лиги Чемпионов. Решающий матч турнира с участием английских клубов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 1 июня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано», привлёк внимание поклонников футбола со всего мира.

В испанской столице уже зафиксировали ощутимое увеличение турпотока. Кроме того, представители авиационных служб Великобритании прогнозируют рекордное количество вылетов в Мадрид.

Тем временем эксперты и футбольные тренеры дают прогнозы на главную игру европейского футбольного сезона. По мнению ряда известных специалистов, поклонников футбола ждёт насыщенный матч, в котором нет явного фаворита.

Так, главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что, несмотря на то, что «Ливерпуль» по ходу английского сезона выглядел предпочтительней соперника, списывать со счетов «Тоттенхэм» не стоит.

«Многие смотрят на сезон АПЛ и уверены, что «Ливерпуль» будет сильнее в финале и без проблем добьётся победы. Думаю, она не достанется им так легко. «Тоттенхэм» — хорошая команда. Почеттино наладил отличную игру. Его коллектив сбалансирован в защите, силён в полузащите и очень опасен в атаке. Такие слагаемые делают его грозным соперником для любого клуба, так что лично я не вижу фаворита в финале», — приводит слова наставника «Ньюкасла» пресс-служба УЕФА.

Кроме того, Бенитес дал совет своему аргентискому коллеге, наставнику «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. По мнению испанского специалиста, «шпорам» не стоит делать ставку на капитана команды Гарри Кейна, который пропустил большую часть сезона из-за травмы.

«Я не сомневаюсь, что Кейн — великолепный игрок, способный перевернуть игру, но его выход в основном составе будет большим риском. Да и зачем это делать? Мы видели, как вместе играют Сон и Моура, нет смысла разрушать их связку, ведь она помогла команде добраться до Мадрида. Лично я оставил бы Гарри в запасе. У «Тоттенхэма» достаточно классных игроков, способных решить судьбу матча», — цитирует тренера The Times.

Экс-наставник «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью также считает, что явного фаворита в этом матче нет.

«Я всегда говорю, что фаворитом является команда, которая по ходу турнира показала нечто экстраординарное. Но в данный момент мы видим уникальную ситуацию — оба клуба пробились в финал невероятным способом. Они как титаны, уверенные, что уничтожат соперника. Это финал, в котором обе команды могут верить в свои силы», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

Бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп проанализировал стиль игры финалистов и заявил, что по ходу встречи болельщики увидят много голевых моментов и забитых мячей.

«И «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» очень сильны в атаке, так что уверен, что безголевой ничьи в основное время нам опасаться не стоит. При этом не удивлюсь, если судьба трофея определится в дополнительное время. Шансы у клубов равны. Трудно выбрать победителя», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Известный отечественный специалист Александр Мостовой также считает, что победитель определится уже в дополнительное время. Двукратный чемпион СССР и двукратный победитель Кубка «Интертото» заявил, что будет рад, если команды поставят точку во встрече после серии послематчевых пенальти.

«Клубы прекрасно друг друга знают. Так что не думаю, что стоит ждать открытого футбола. Обилия голов ожидать также не стоит. Предпочтение отдать никому не могу, учитывая, как «Тоттенхэм» прошёл «Манчестер Сити» и «Аякс». Для сюжета было бы лучше, чтобы была серия пенальти. Её я и жду», — заявил эксперт в интервью Sport 24.

«Лучший период «Ливерпуля»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поддержал свой бывший клуб и отметил его победы в АПЛ.

«Ливерпулю», возможно, повезло с двумя победами над «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге, ведь оба матча завершились со счётом 2:1 в нашу пользу. Не удивлюсь, если финал ЛЧ закончится с таким же результатом. Юрген Клопп уже проиграл два важных финала, так что настало время красных!» — заявил Оуэн пресс-службе УЕФА.

Ещё один бывший игрок мерсисайдцев Джейми Каррагер также поддержал главного наставника команды Юргена Клоппа. Он отметил выдающийся вклад немецкого специалиста и выразил уверенность, что тренер сохранит свой пост при любом исходе финального матча.

«Кажется, что в клубе всё просто блестяще! Сейчас «Ливерпуль» выглядит лучше, чем в 2005 году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Возможно, это и вовсе лучший период за последние тридцать лет. Хочется, чтобы Клопп взял этот трофей. Это станет отличной наградой за все его труды», — считает футболист.

Российский экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин уверен в победе «Ливерпуля». По мнению форварда, мерсисайдцы перехватят инициативу.

«Кто будет праздновать победу в Мадриде? Конечно же, болельщики «Ливерпуля», ведь команда Клоппа без сомнений победит в финале. Шансы «Тоттенхэма»? Очень маленькие. То, что сделали ливерпульцы в полуфинале, должно воздаться им по заслугам. Они просто обязаны больше владеть мячом и первыми забить», — написал Аршавин в социальных сетях.

Мнение бывших одноклубников поддержал и экс-нападающий сборной Украины и «Ливерпуля» Андрей Воронин. Футболист заявил, что команда Клоппа не только выйдет на поле в ранге фаворита, но и победит с крупным счётом.

«Ливерпуль» лучше подготовлен и обладает солидным подбором исполнителей. Ставлю, что разгромят «Тоттенхэм» со счётом 3:0. После первого пропущенного гола лондонцы полетят сравнивать счет, а мерсисайдцы со своей безупречной контратакой быстро поймают их. При этом хочу отметить выдающийся сезон «Тоттенхэма». Никто не ожидал от них такой прыти, их участие в финале — абсолютно заслуженный и выдающийся результат», — приводит слова Воронина «Спорт-экспресс».

Роман Павлюченко, выступавший за «Тоттенхэм Хотспур» в период с 2008 по 2012 год, не стал делать прогнозов на игру и лишь высказал поддержку своему бывшему коллективу.

«Пусть победит сильнейший. Но болеть и переживать я буду за «Тоттенхэм», — написал футболист в Instagram.

«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию», «Порту» и «Барселону». На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити и «Аякс». «Шпоры» так же, как и их соперник по финалу, вышли в плей-офф со второго места в группе, где их соперниками являлись «Барселона», «Интер» и ПСВ.