Футболист «Тоттенхэма» объяснил, почему команда должна верить в свою победу в ЛЧ

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд считает, что его команда должна верить в победу над «Ливерпулем» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«Почему бы и нет? Мы должны верить. У нас была сложная группа, мы ездили в Дортмунд. Их команда была первой в Бундеслиге, но мы победили. «Сити» — первый в своём чемпионате — тоже был нами повержен. «Аякс» — тоже первый, тоже наша взяла», — цитирует Алдервейрелда официальный сайт Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ранее Бенитес заявил, что не видит фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».