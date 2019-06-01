Бенитес заявил, что не видит фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, который ныне возглавляет «Ньюкасл Юнайтед», поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».
Бенитес заявил, что не видит фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • Reuters

«Все полагают, что «Ливерпуль» будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии. Но «Тоттенхэм» — хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале», — приводит слова Бенитеса официальный сайт Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. 

Ранее наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа фантастическим тренером.

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