Почеттино назвал Клоппа фантастическим тренером

В преддверии финала Лиги чемпионов главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сделал комплимент своему оппоненту из «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Клопп уже в третий раз будет играть в финале. Самое трудное — попасть туда, он фантастический специалист. Третий финал Лиги чемпионов — это достижение, поздравляю его. Что бы ни произошло, он всегда будет одним из лучших наставников. Он очень успешен, я очень его уважаю. Он всегда счастлив и полон оптимизма, это хороший пример для всех», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. В решающей встрече за трофей сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Ранее Льорис заявил, что «Тоттенхэм» готов психологически и физически показать свой лучший уровень в финале ЛЧ.