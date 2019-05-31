Льорис: мы готовы психологически и физически показать свой лучший уровень в финале ЛЧ

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» решающей может оказаться любая мелочь.

«Нас ждёт фантастическая игра, и нужно ею наслаждаться. А лучший шанс насладиться матчем — это выиграть его. Ключевую роль в поединке сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть исход встречи в твою пользу. Я думаю, мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень», — цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Трофей между собой разыграют английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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