Павлюченко поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Бэкхемом
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«Бэкхем приезжал к нам на тренировки, тренер хотел его подписать на несколько месяцев. Где-то с неделю он с нами потренировался, а затем всё это сорвалось. Ему тогда уже за 30 было, но он красавец! Я сам видел, как в «Тоттенхэме» Бэкхем оставался после тренировок и около часа бил штрафные. Бил — и всю жизнь забивал. Реднапп удивлялся: вроде бы футбол ему уже не нужен, а он работает как собака. И ещё после тренировок остаётся», — рассказал Павлюченко в интервью Sport24.
Также экс-футболист «Тоттенхэма» заявил, что считает «Ливерпуль» десятилетней давности сильнее нынешнего состава «красных».
Ранее Павлюченко рассказал о впечатлениях от работы с Кейном на тренировках «Тоттенхэма».