Павлюченко поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Бэкхемом

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил, как бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем едва не стал его одноклубником.

«Бэкхем приезжал к нам на тренировки, тренер хотел его подписать на несколько месяцев. Где-то с неделю он с нами потренировался, а затем всё это сорвалось. Ему тогда уже за 30 было, но он красавец! Я сам видел, как в «Тоттенхэме» Бэкхем оставался после тренировок и около часа бил штрафные. Бил — и всю жизнь забивал. Реднапп удивлялся: вроде бы футбол ему уже не нужен, а он работает как собака. И ещё после тренировок остаётся», — рассказал Павлюченко в интервью Sport24.

Также экс-футболист «Тоттенхэма» заявил, что считает «Ливерпуль» десятилетней давности сильнее нынешнего состава «красных».

Ранее Павлюченко рассказал о впечатлениях от работы с Кейном на тренировках «Тоттенхэма».