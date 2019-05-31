Павлюченко рассказал о впечатлениях от работы с Кейном на тренировках «Тоттенхэма»

Короткая ссылка
Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил первые шаги нападающего Харри Кейна в первой команде «шпор».
Павлюченко рассказал о впечатлениях от работы с Кейном на тренировках «Тоттенхэма»
  • globallookpress.com

«Харри несколько раз поднимали из молодёжного состава на тренировки с нами, но он был совсем юн. Ни разу не говорили даже. Честно, смотрел на него и не понимал, как он собирается выступать на высоком уровне. На тренировках Кейн не мог ни остановить мяч нормально, ни пас отдать. Удар поставленный, но скорости никакой. Никогда не подумал бы, что Кейн станет суперзвездой, получит статус капитана в сборной Англии и забьёт столько голов», — заявил Павлюченко в интервью Sport24.

Также экс-нападающий сборной России добавил, что сразу разглядел талант Дэнни Роуза.

Ранее Почеттино заявил, что «Тоттенхэм» хочет войти в историю футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить