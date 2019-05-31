Павлюченко рассказал о впечатлениях от работы с Кейном на тренировках «Тоттенхэма»

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил первые шаги нападающего Харри Кейна в первой команде «шпор».

«Харри несколько раз поднимали из молодёжного состава на тренировки с нами, но он был совсем юн. Ни разу не говорили даже. Честно, смотрел на него и не понимал, как он собирается выступать на высоком уровне. На тренировках Кейн не мог ни остановить мяч нормально, ни пас отдать. Удар поставленный, но скорости никакой. Никогда не подумал бы, что Кейн станет суперзвездой, получит статус капитана в сборной Англии и забьёт столько голов», — заявил Павлюченко в интервью Sport24.

Также экс-нападающий сборной России добавил, что сразу разглядел талант Дэнни Роуза.

Ранее Почеттино заявил, что «Тоттенхэм» хочет войти в историю футбола.