Почеттино: «Тоттенхэм» хочет войти в историю футбола

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Мы верим в себя, а главное — делать свою работу с хорошим настроением», — приводит слова Почеттино пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что для «Тоттенхэма» в предстоящем финале важна только победа.

«Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать. Для нас самое главное — чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь, восемь, девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное — не думать о том, что на тебя сейчас смотрят миллион человек»,— добавил специалист.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала ЛЧ с «Тоттенхэмом».