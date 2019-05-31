Почеттино: «Тоттенхэм» хочет войти в историю футбола

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
Почеттино: «Тоттенхэм» хочет войти в историю футбола
  • Reuters

«Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Мы верим в себя, а главное — делать свою работу с хорошим настроением», — приводит слова Почеттино пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что для «Тоттенхэма» в предстоящем финале важна только победа.

«Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать. Для нас самое главное — чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь, восемь, девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное — не думать о том, что на тебя сейчас смотрят миллион человек»,— добавил специалист.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала ЛЧ с «Тоттенхэмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить