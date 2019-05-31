Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов.

«Если бы я считал, что преимущество на стороне «Тоттенхэма», то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счёт был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Он отметил, что в финал всегда выходят две «отличные команды».

«Я с уважением отношусь к проделанной Маурисио Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса», — добавил немецкий специалист.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Клопп оценил шансы Роберто Фирмино сыграть в финале Лиги чемпионов.