Клопп оценил шансы Фирмино сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сыграет ли форвард Роберто Фирмино в предстоящем финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«Да, Фирмино готов. Не могу сейчас ответить, выйдет ли он в стартовом составе, мне надо подумать. Он сейчас в хорошей форме, если всё будет в порядке, то он сыграет», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Фирмино пропустил ряд заключительных матчей сезона из-за мышечной травмы.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионов.