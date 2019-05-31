Клопп оценил шансы Фирмино сыграть в финале Лиги чемпионов
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«Да, Фирмино готов. Не могу сейчас ответить, выйдет ли он в стартовом составе, мне надо подумать. Он сейчас в хорошей форме, если всё будет в порядке, то он сыграет», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.
Фирмино пропустил ряд заключительных матчей сезона из-за мышечной травмы.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионов.