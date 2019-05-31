«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионов

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На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста.
«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионов
  • Reuters

На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА. В неё вошли следующие игроки:

Голкиперы — Алисон, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;

Защитники — Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;

Полузащитники — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири;

Форварды — Мохамед Салах, Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж.

Ранее вратарь «Ливерпуля» Алисон вспомнил ошибки Кариуса в прошлом финале ЛЧ.

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