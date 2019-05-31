Вратарь «Ливерпуля» Алисон вспомнил ошибки Кариуса в прошлом финале ЛЧ

В преддверии финала Лиги чемпионов голкипер «Ливерпуля» Алисон вспомнил ошибки немецкого стража ворот Лориса Кариуса, которые предрешили судьбу матча не в пользу его команды.

«Это было грустно. Голкиперы понимают чувство, которое возникает после ошибок в таком турнире, как Лига чемпионов. Это может остаться с тобой навсегда. Но в жизни у тебя всегда есть шанс всё исправить. Лично я стараюсь всегда сохранять концентрацию, не придавая особого значения своим действиям, в том числе ошибкам», — цитирует Алисона ESPN.

В прошлом году вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов, который его команда проиграла со счётом 1:3. В финале Лиги чемпионов 2018/19, куда также пробились «красные», ворота команды будет защищать Алисон.

Ранее Ван Дейк заявил, что участие в прошлогоднем финале ЛЧ может стать преимуществом «Ливерпуля».