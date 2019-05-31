Ван Дейк: участие в прошлогоднем финале ЛЧ может стать преимуществом «Ливерпуля»
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«То, что мы играли в прошлогоднем финале, может стать преимуществом. Мы все знаем, чего ожидать от себя, а также знаем, чего ожидать от «Тоттенхэма». Мне всё равно, играет ли Кейн. Моура, Сон и Льоренте могут всё изменить», — сказал Ван Дейк телеканалу NOS.
В прошлом финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:3.
Ранее Ван Дейк поздравил «Манчестер Сити» с первым местом в АПЛ.