Ван Дейк: участие в прошлогоднем финале ЛЧ может стать преимуществом «Ливерпуля»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против «Ливерпуля».
Ван Дейк: участие в прошлогоднем финале ЛЧ может стать преимуществом «Ливерпуля»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«То, что мы играли в прошлогоднем финале, может стать преимуществом. Мы все знаем, чего ожидать от себя, а также знаем, чего ожидать от «Тоттенхэма». Мне всё равно, играет ли Кейн. Моура, Сон и Льоренте могут всё изменить», — сказал Ван Дейк телеканалу NOS.

В прошлом финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:3.

Ранее Ван Дейк поздравил «Манчестер Сити» с первым местом в АПЛ.

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