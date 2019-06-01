Владелец «Ливерпуля» пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

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Владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри пообещал, что команда займёт первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) в следующем сезоне.

«Отсутствие победы в премьер-лиге в этом году означает, что это будет ещё большей целью на следующий сезон. Победим в следующем году, мы уже сильны», — цитирует Генри Metro.

По его словам, клуб готов правильно вкладывать деньги в нужных игроков, чтобы устоять в качестве фаворита чемпионата.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в английском первенстве, набрав 97 очков. У опередившего подопечных Юргена Клоппа «Манчестер Сити» — 98 баллов.

Ранее наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал Клоппа фантастическим тренером.

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