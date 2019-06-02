Пенальти на 24-й секунде, результативная замена Клоппа и игра от обороны: «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале ЛЧ

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории стал обладателем трофея. На 24-й секунде встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев, который реализовал Мохаммед Салах. Окончательный счёт установил вышедший на замену Дивок Ориги. Матч запомнился закрытым футболом, а до 75-й минуты команды суммарно нанесли всего три удара в створ.

Финал Лиги чемпионов 2019 года обоснованно считался историческим ещё до его начала. Во-первых, он должен был подвести черту под одним из самых непредсказуемых и увлекательных сезонов турнира, который включил в себя сенсационное поражение «Реала», вылет «Пари Сен-Жермен» из-за спорного пенальти на 95-й минуте и фиаско «Манчестер Сити». Но также он должен был ознаменовать конец гегемонии испанских коллективов в Европе, на протяжении последних пяти лет неизменно завоёвывавших главный трофей.

Тем примечательнее, что это событие происходило в Мадриде, а его участниками стали два клуба из Англии. В последний раз две команды из Англии определяли обладателя кубка в Москве в 2008 году, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси».

Путь обеих команд к финалу был не из лёгких. Так, «Ливерпуль» с трудом преодолел барьер группового этапа, оказавшись в одном квартете с ПСЖ и «Наполи», а в полуфинале сотворил настоящее чудо. В гостях подопечные Юргена Клоппа были биты «Барселоной» со счётом 0:3, но на «Энфилде» смогли отправить в ворота соперника четыре безответных мяча. В этой встрече на поле отсутствовали Мохаммед Салах и Роберто Фирмино, а на первые роли вышли номинальные запасные: Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги записали на свой счёт по дублю.

«Тоттенхэм» же и вовсе целых три раза проходил дальше исключительно благодаря большему числу голов на чужом поле. Так произошло на групповой стадии, в четвертьфинальной дуэли с «Манчестер Сити» и полуфинале с «Аяксом». Причём в противостоянии с «горожанами» его спасла система видеопомощи арбитрам (VAR), определившая положение вне игры в эпизоде с голом Рахима Стерлинга на 93-й минуте. В матче с голландцами судьбу путёвки в финал решил хет-трик Лукаса Моуры, взявшего на себя роль лидера вместо травмированного Гарри Кейна.

Но даже гениальная игра бразильца в ответном матче с «Аяксом» не позволила ему завоевать место в стартовом составе на финал. Восстановившийся от повреждения Кейн занял место в атакующей линии, а пару ему весьма ожидаемо составил Сон Хын Мин. Единственным сюрпризом стало появление на поле с первых минут 23-летнего хавбека Гарри Уинкса, который целиком пропустил противостояние с голландским коллективом.

Юрген Клопп тоже не сильно удивил болельщиков и специалистов. В центре поля место травмированного Наби Кейта занял Фабиньо, рядом с которым оказались капитан Джордан Хендерсон и всё тот же Вейналдум. Атакующую тройку ожидаемо составили Салах, Фирмино и Садио Мане, второй год подряд наводящие ужас на защитников соперника.

Один из ключевых эпизодов произошёл уже на 24-й секунде. Садио Мане получил пас на левом краю штрафной площади соперника и попытался исполнить передачу в центр, однако на пути мяча оказалась рука Мусса Сиссоко. Главный арбитр Дамир Скомина проконсультировался с видеоассистентом и принял решение назначить пенальти. Салах подошёл к «точке» и легко перехитрил Уго Льориса, пробив по центру. Таким образом, Салах стал первым египтянином в истории, забившим в финале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» впервые с 1984 года вышел вперёд в счёте в заключительном матче главного клубного турнира Европы.

Эта неудача не взбодрила подопечных Почеттино. Они продолжали монотонно перекатывать мяч на своей половине, изредка пытаясь организовывать набеги на ворота противника. Сон Хын Мин отчаянно пытался прорваться на рандеву с Алисоном Бекером, но Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк смотрелись сверхуверенно.

«Ливерпуль» же, напротив, действовал вторым номером и нередко преуспевал. Ещё в середине тайма опасным дальним ударом отметился Трент Александер-Арнольд, а в концовке и его коллега по амплуа Эндрю Робертсон. Крайний защитник красных совершил рывок с мячом на 35 метров и мощно пробил под перекладину, но Льорис выручил своих партнёров.

Таким образом, после первых 45 минут лондонцы почти вдвое превосходили своего противника по проценту владения мячом (61:39), но могли похвастаться лишь дальним ударом в исполнении Кристиана Эриксена. На исходе основного времени тайма датчанин стал автором самого опасного момента у ворот «Ливерпуля», тем обиднее, что удар оказался крайне неточным.

После перерыва ход событий на поле практически не изменился. «Тоттенхэм» попытался сходу организовать опасный набег на ворота соперника, но потерпев неудачу, вновь сосредоточился на контроле мяча. На протяжении первых 25 минут тайма лондонцы выглядели потерянными и оставались с нулём в графе «удары по воротам».

Впервые Бекеру пришлось вступить в игру аж на 72-й минуте, когда Деле Алли попытался исполнить обводящий удар в дальний угол. К этому моменту Юрген Клопп уже успел выпустить на поле Дивока Ориги и Джеймса Милнера, последний из которых имел отличный шанс увеличить преимущество красных. Английский хавбек получил пас у границы штрафной соперника и пробил с левой, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Как оказалось, одним из главных героев встречи было суждено стать именно Ориги. На 84-й минуте автор дубля в ворота «Барселоны» поверг в шок болельщиков «Тоттенхэма», отправив второй мяч в сетку ворот Льориса. Форвард оказался в нужное время в нужном месте и установил окончательный счёт на табло.

В оставшиеся минуты подопечные Почеттино наконец бросились в атаку и имели ни один шанс отличиться. За считанные минуты вышедший на замену Лукам Моура, а также Кейн и Сон обрушили целый град ударов на ворота Бекера, но тот не дрогнул. Бразилец не повторил судьбу Лориса Кариуса и несколько раз спас своих партнёров от неминуемого гола.

«Ливерпуль» впервые с 2005 года завоевал трофей Лиги чемпионов. На счету мерсисайдцев шесть побед в главном клубном турнире Старого Света, больше лишь у «Милана» (7) и «Реала» (13).