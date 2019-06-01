«Парень, который всегда улыбался»: футбольный мир скорбит о погибшем испанском полузащитнике Хосе Антонио Рейесе

В пригороде Севильи в результате ДТП погиб экс-футболист сборной Испании, мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Хосе Антонио Рейес. По сообщению местных СМИ, его машина на большой скорости вылетела с шоссе, перевернулась и загорелась. Соболезнования в связи с трагедией выразили бывший главный тренер «канониров» Арсен Венгер, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и многие другие. Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе.

Футбольный мир постигла очередная трагедия. На 36-м году жизни в результате автокатастрофы погиб экс-полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Информацию подтвердил его бывший клуб «Севилья».

«Всеми любимая звезда «Севильи» Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter команды.

В настоящий момент о причинах ДТП известно немного. Трагедия произошла утром 1 июня недалеко от родного города Рейеса Утреры, когда он возвращался домой после тренировки. По неизвестным причинам автомобиль, за рулём которого предположительно находился сам полузащитник, на большой скорости вылетел с дороги и загорелся. На снимках с места происшествия можно заметить обгоревшее транспортное средство, лежащее на крыше в канаве около шоссе.

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Помимо футболиста в машине находились его двоюродные братья Джонатан Рейес и Хуан Мануэль Рейес. Один из них скончался на месте, а второй был доставлен в ближайший госпиталь с серьёзными ожогами, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Полузащитник был воспитанником севильского футбола. В сезоне-1999/2000 он дебютировал за основную команду «Севильи», с которой впоследствии добивался наибольших успехов, в том числе три раза подряд становился победителем Лиги Европы с 2014 по 2016 год.

Вторая значимая веха его в карьере связана с лондонским «Ареналом», за который в период с 2004 по 2007 год он провёл 69 матчей и забил 16 мячей. В его составе Рейес дошёл до финала Лиги чемпионов сезона-2005/06. Тогда «канониры» уступили «Барселоне» со счётом 1:2.

Вместе с мадридским «Реалом» футболист становился чемпионом Испании, а со столичным «Атлетико» — победителем Кубка страны. Его последним коллективом стала «Эстремадура» из Альмендралехо, выступающая во втором по значимости дивизионе страны — Сегунде. В связи с гибелью игрока все ближайшие матчи турнира будут перенесены.

Карьера Рейеса в сборной Испании складывалась менее успешно, несмотря на то что в 2002 году он стал триумфатором чемпионата Европы для футболистов не старше 19 лет. Игрок принял участие в одном матче мундиаля 2006 года, однако затем не попадал в заявку на финальные части континентальных и мировых первенств.

У Рейеса остались жена Ноэлия Лопес, а также трое детей.

«Навсегда останется в наших сердцах»

Трагедия потрясла весь футбольный мир. О погибшем полузащитнике скорбят болельщики по всему миру, команды, его бывшие и нынешние одноклубники и тренеры. Одним из первых на трагическую новость отреагировал бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер.

«Я опустошён после того, как услышал ужасные новости о Хосе. Все мы в «Арсенале» выражаем слова поддержки в адрес его семьи и друзей. Он навсегда останется в наших сердцах», — цитирует специалиста официальный Twitter «канониров».

В стороне от случившегося не остался и его бывший одноклубник Тьери Анри.

«Это был чудесный игрок, отличный товарищ по команде и исключительный человек. Желаю его родным и близким силы и мужества, чтобы пройти через это тяжёлое время», — написал экс-нападающий.

Также свои соболезнования выразили английский «Челси», французский ПСЖ, испанские «Барселона» и «Реал», футболисты Серхио Рамос, Серхио Агуэро, Робин ван Перси и многие другие.

Одно из самых эмоциональных заявлений по случаю гибели бывшего партнёра по «Арсеналу» и сборной Испании сделал полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас. Он обратился к своему погибшему товарищу и вспомнил об эпизодах, что их связывавших на протяжении многих лет дружбы.

«Мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда спал с включённым кондиционером, даже если на улице было -10°C. Скромный парень, который всегда тебе улыбался. Никогда не забуду то, как ты и твоя семья приняли меня у себя дома на моё первое Рождество в Англии. Никогда не забуду наши теннисно-футбольные матчи в тренажёрном зале. Совершенно особенной была и наша связь на поле. Всегда был уверен, что ты являлся одним из самых талантливых футболистов. Вот и два дня назад я говорил о тебе в интервью. Кто знает, возможно, это был знак, чтобы тебя помнили. Очень сильно тебя люблю», — написал Фабрегас.

Сеск Фабрегас и Хосе Антонио Рейес

© Alex Livesey/Getty Images

Трагедия произошла за несколько часов до финального матча Лиги чемпионов, в котором сойдутся английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил соболезнования в связи с трагедией, а также подтвердил, что встреча, которая пройдёт на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», начнётся с минуты молчания.

«УЕФА и весь европейский футбол глубоко опечалены гибелью Хосе Антонио Рейеса. Я бы хотел выразить мои самые искренние соболезнования его родным и близким в связи с их потерей. У него была блестящяя карьера, на протяжении которой он выиграл трофеи, в какой бы команде не оказывался. Я шокирован, что его жизнь так трагически оборвалась», — приводит слова функционера официальный сайт организации.