Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 36 лет.
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

Об этом сообщает официальный Twitter «Севильи», за которую он выступал с 2012 по 2016 год.

Подробности инцидента не разглашаются.

Рейес известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» с 2007 по 2012 год и за лондонский «Арсенал» с 2004 по 2007 год. В 2007 году он также играл за мадридский «Реал».

За сборную Испании хавбек провёл 21 матч и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить