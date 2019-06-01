Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 36 лет.

Об этом сообщает официальный Twitter «Севильи», за которую он выступал с 2012 по 2016 год.

Подробности инцидента не разглашаются.

Рейес известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» с 2007 по 2012 год и за лондонский «Арсенал» с 2004 по 2007 год. В 2007 году он также играл за мадридский «Реал».

За сборную Испании хавбек провёл 21 матч и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце.