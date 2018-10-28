Авиакатастрофа над стадионом: что известно о крушении вертолёта владельца футбольного клуба «Лестер»

Таиландский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха, владелец и президент английского футбольного клуба «Лестер», находился на борту вертолёта, попавшего в авиакатастрофу, сообщают СМИ. Вместе с предпринимателем на борту находилась его дочь. Воздушное судно потерпело крушение возле домашнего стадиона команды, откуда миллиардер намеревался улететь после матча с «Вест Хэмом». О состоянии находившихся на борту нет никакой официальной информации. Футбольный клуб не стал подтверждать гибель своего владельца. При этом «Лестер» намерен перенести матч с «Саутгемптоном», запланированный на 30 октября.

Владелец и президент футбольного клуба «Лестер», таиландский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха попал в авиакатастрофу, произошедшую возле домашнего стадиона команды. Его вертолёт рухнул на парковку и загорелся спустя несколько минут после взлёта с поля арены. По данным СМИ, вместе с Шривадданапрабхой на борту находились его дочь, два пилота и ещё один пассажир, чья личность устанавливается. О состоянии находившихся на борту информации нет.

Thai Leicester City owner, four others, were on crashed helicopter - source https://t.co/aoyqPt68b7pic.twitter.com/znjFzDIDu3 — Reuters UK (@ReutersUK) 28 октября 2018 г.

Присутствие Шривадданапрабхи и его дочери на борту вертолёта подтвердили агентству Reuters его источники. Раньше бизнесмена после матчей сопровождало до 20 человек из руководства клуба, однако два года назад он пересел на менее вместительный вертолёт Augusta Westland AW-169.

Взлёт вертолёта был показан в прямом эфире телеканала BT Sport, который вёл трансляцию из студии на стадионе, где обсуждалась последняя игра «Лестера» с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии. Шривадданапрабха всегда покидал стадион на вертолёте, взлетая прямо из центрального круга поля. Вскоре ведущему эфира Джеку Хёмфри пришлось прервать разговор, чтобы сообщить о крушении. На тот момент ещё не было точно известно, кто находился на борту.

The Leicester helicopter just as it took off, minutes before the crash; footage as broadcast on BT Sport. Still no confirmation who was aboard.pic.twitter.com/GHlruA1qJt — Nick Harris (@sportingintel) 27 октября 2018 г.

По словам очевидцев, у вертолёта вскоре после взлёта остановился хвостовой винт, из-за чего воздушное судно стало неконтролируемо вращаться и потерпело крушение. Фотограф Райан Браун, освещавший матч «Лестера» в тот день, рассказал подробности происшедшего.

«Двигатель остановился, я повернулся, чтобы посмотреть, и услышал звук, похожий на лязг металла. Вертолёт стал крутиться и потом случился взрыв, я увидел огромный огненный шар», — сказал Браун BBC Radio Leicester.

Свидетель произошедшего Лео Брука рассказал каналу 5 Live, что вертолёт упал возле полицейской машины, и стражи порядка немедленно подбежали к нему, но тут же произошёл взрыв, из-за которого они были вынуждены отойти назад.

В полиции графства Лестершир не стали называть имена вероятных жертв происшествия. Проверку инцидента взял под свой контроль Отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB).

«AAIB проводит расследование по факту крушения вертолёта возле стадиона «Кинг Пауэр». Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлёта, который состоялся в 20:30 по местному времени 27 октября. Полиция, пожарное управление и скорая помощь оперативно отреагировали на инцидент. В данный момент место происшествие перекрыто для проведения расследования. Полиция окажет AAIB необходимое сотрудничество и будет на связи с футбольным клубом «Лестер Сити», — сказано в заявлении правоохранительных органов.

В самом клубе тоже не стали подтверждать гибель владельца команды.

«Мы содействуем полиции Лестершира и всем оперативным службам в расследовании происшествия. Клуб выпустит более подробное заявление после поступления новой информации», — сказали в «Лестере».

Болельщики «Лестера» уже начали нести цветы и шарфы к стадиону «Кинг Пауэр». Многие игроки команды выразили соболезнования семье Шривадданапрабхи через социальные сети.

По информации издания The Daily Mail, «Лестер» отменил воскресную тренировку футболистов клуба и планирует перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», запланированную на 30 октября. Женский состав «Лестера» также перенёс свою ближайшую игру с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии на неопределённый срок.

Flowers and scarves continue to gather at King Power Stadium. pic.twitter.com/a7Wl7tYKaY — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) 28 октября 2018 г.

Шривадданапрабха является владельцем оператора магазина беспошлинной торговли King Power. Forbes оценивает его состояние в почти $5 млрд, что делает его пятым среди самых богатых людей Таиланда и 388-м в списке миллиардеров мира. В августе 2010 года он приобрёл футбольный клуб «Лестер». Тогда бизнесмен ещё носил фамилию Раксриаксорн, но спустя два года король Таиланда разрешил ему принять новое имя, которое переводится как «свет прогрессивной славы».

Приобретя «Лестер» за 39 млн фунтов стерлингов, Шривадданапрабха стал также президентом клуба и назначил своего сына Аийяватта вице-президентом. Тогда клуб ещё выступал в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе чемпионата Англии. В 2014 году «Лестер» вернулся в Премьер-лигу и поначалу многими воспринимался как скромная команда без больших амбиций.

Однако уже в следующем сезоне «Лестер» под руководством Клаудио Раньери неожиданно выиграл чемпионат страны — этот случай вошёл в историю мирового спорта как одна из самых больших сенсаций в футболе. Свой успех команда подкрепила выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов, после чего вновь вернулась к статусу середняка турнирной таблицы. На данный момент «Лестер» занимает девятое место в АПЛ.

Шривадданапрабха также является владельцем бельгийской команды «Ауд-Хеверле Лёвен», выступающем во втором дивизионе чемпионата страны, и клубом поло в Бангкоке. 60-летний бизнесмен сам любил заниматься этим конным видом спорта.