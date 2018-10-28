Крушение вертолёта владельца «Лестера», дубль Роналду и удаление Аршавина: главные события дня в европейском футболе

В Англии сразу после матча десятого тура АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм» разбился вертолёт, который принадлежал владельцу хозяев Вичаю Шриваддханапрабхе. По данным СМИ, президент «Лестера» был на борту и погиб, однако официального подтверждения пока нет. В Италии «Ювентус» одержал очередную победу благодаря дублю Криштиану Роналду. А в чемпионате Казахстана Андрей Аршавин получил красную карточку за то, что наступил на соперника. RT рассказывает о главных событиях субботы в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Гнев Аршавина

Пожалуй, главным антигероем дня стал экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. В матче 31-го тура чемпионата Казахстана с аутсайдером «Иртышом» футболист умудрился заработать красную карточку за неспортивное поведение.

В концовке игры Аршавин на чужой половине поля ударил соперника сзади по ногам, а потом наступил ему на лицо. После такого у судьи не оставалось иного выбора, кроме как удалить футболиста с поля.

«Кайрат» в результате не только потерпел сенсационное поражение с минимальным счётом, но и помог «Астане» в очередной раз обеспечить себе чемпионский титул. За три тура до финиша команда из столицы Казахстана стала недосягаема для соперников. При этом у «Астаны» на матч меньше, чем у идущего вторым «Кайрата».

Для Аршавина же игра с «Иртышом» может стать последней в карьере с учётом потенциальной дисквалификации. Контракт Андрея с клубом истекает в конце текущего года и о его продлении новостей пока нет.

Очередной гол Комличенко

Зато из Чехии вновь пришли приятные для российских болельщиков новости. Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом в местном чемпионате и укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

В матче с «Богемиансом 1905» форвард отметился уже 12-м голом в национальном первенстве, а его команда одержала разгромную победу — 3:0.

При этом на счету ближайшего преследователя Комличенко значится лишь восемь точных ударов.

Англия. Лидерство «Ливерпуля» и неудачный лайк

Основная часть фаворитов АПЛ проведёт свои матчи в воскресенье, и лишь «Ливерпуль» отыграл уже в субботу. Подопечные Юргена Клоппа принимали аутсайдера «Кардифф Сити» и одержали разгромную победу на классе. Добиться результата команде помог быстрый мяч Мохаммеда Салаха уже на десятой минуте.

В результате хозяева получили возможность ловить гостей на контратаках, что неоднократно делали после перерыва. Как итог дубль оформил Садио Мане. Ещё один мяч записал на свой счёт Шердан Шакири. Для косовского швейцарца этот гол стал дебютным в составе новой команды.

«Ливерпуль» же благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы, а Клопп на пресс-конференции признал, что мечтал об этом всю жизнь.

Единственным неприятным событием для красных стал гол «Кардиффа». Аутсайдер прервал внушительную 918-минутную серию «Ливерпуля» без пропущенных мячей на домашнем стадионе. В последний раз команда пропускала на «Энфилде» ещё в феврале.

Куда хуже идут дела у «Ньюкасла». После десяти туров в активе команды значится всего три очка и ни одной победы. Коллектив выдал худший старт в своей истории за последние 120 лет. В сезоне-1898/99 «Ньюкасл» также не одержал ни одной победы в десяти стартовых матчах чемпионата.

Из других событий игрового дня необходимо выделить конфликт нападающего «Лестера» Джейми Варди и главного тренера команды Клода Пюэля. Форвард неожиданно не попал в стартовый состав на матч с «Вест Хэмом», хотя успел восстановиться после расстройства желудка.

По информации СМИ, это решение тренера было обусловлено неаккуратным поступком жены футболиста Ребеки. Женщина якобы поставила лайк в Twitter к посту с критикой специалиста.

В результате Варди вышел на поле уже после перерыва и помог своей команде спастись от поражения. На 89-й минуте ворота «Вест Хэма» поразил Онинье Ндиди. Матч завершился вничью — 1:1.

А сразу после игры разбился вертолёт владельца «Лестера»Вичаю Шриваддханапрабхе. По информации СМИ, пилот не справился с управлением, и машина потерпела крушение на парковке. При этом до сих пор неизвестно, кто именно находился на борту. По информации телеканала beIN Sports, сам Шривадданапрабхи был в вертолёте. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Reuters

Обычно после матчей вертолёт высаживался прямо в центре поля и забирал бизнесмена.

Также в субботу на Туманном Альбионе в свой 61-й День рождения с сердечным приступом был госпитализирован бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл. Специалист готовился к съёмкам на одном из телеканалов, когда почувствовал себя плохо. Тренеру срочно вызвали «Скорую помощь».

А вот одному из болельщиков «Брайтона» врачи помочь не успели. Мужчина скончался прямо во время матча с «Вулверхэмптоном».

Испания. Первое место «Атлетико» и хет-трик Аспаса

Главным событием десятого тура Примеры, разумеется, станет «класико» «Барселона» — «Реал», остальные матчи несколько меркнут на фоне громкой вывески.

Тем не менее уже в пятницу в Испании могло состояться такое знаковое событие, как смена лидера. Сине-гранатовых имел отличную возможность сместить с первой строчки «Эспаньол». Однако сделать это не удалось. Подопечные Хоана Руби позволили «Вальядолиду» уйти от поражения на 92-й минуте.

В итоге в лидеры выбился «Атлетико». Мадридцы в субботу дома без проблем переиграли «Реал Сосьедад». При этом оба мяча в составе команды забили защитники — Диего Годин и Филипе Луис.

В лидеры же гонки бомбардиров выбился Яго Аспас. Нападающий «Сельты» оформил хет-трик в матче с «Эйбаром» и с восемью голами опередил в списке снайперов самого Лионеля Месси. Восемь мячей также значится на счету нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.

А вот «Валенсия» в отсутствии травмированного Дениса Черышева не сумела распечатать ворота «Атлетика» и в восьмой раз в десяти стартовых турах сыграла вничью. Дела команды из Бильбао идут не многим лучше. Подопечные Эдуардо Бериццо в последний раз побеждали в Примере ещё в первом туре.

Германия. Тяжелая победа «Баварии» и осечка «Боруссии»

«Бавария» постепенно выходит из кризиса, в который угодила на старте сезона. В матче с «Майнцем» мюнхенцы одержали непростую, но очень важную выездную победу.

Маститые гости долго не могли взломать оборону соперника, но на 39-й минуте всё же вышли вперёд благодаря точному удару слёта Леона Горецки.

Однако после перерыва «Майнцу» удалось отыграться. Жан-Полю Бутьюсу позволили спокойно замкнуть навес с фланга.

Победный мяч «Бавария» забила за полчаса до конца встречи. Гости перехватили снаряд на чужой половине поля и быстро довели его до Тьяго Алькантары.

На радость мюнхенцам в параллельном матче потеряла очки лидирующая в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия». Дортмундцы в игре с «Гертой» владели подавляющим преимуществом и спокойно могли отправить в ворота соперника пять-шесть мячей, но обошлись двумя. Дубль оформил 18-летний вундеркинд из Англии Джейдон Санчо.

Но уже в добавленное арбитром время чёрно-жёлтых подвёл Дан-Аксель Загаду. Защитник проиграл сопернику борьбу в собственной штрафной и нарушил правила. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Соломон Калу. Теперь «Боруссию» и «Баварию» в турнирной таблице разделяют всего два очка.

Reuters

Италия. Характер «Эмполи» и странный пенальти

Непростую выездную победу в субботу одержал лидер Серии А «Ювентус». В десятом туре туринцы неожиданно встретились с ожесточённым сопротивлением «Эмполи». После первого тайма аутсайдер вёл с минимальным счётом, а конкуренты «Старой синьоры» довольно потирали руки в ожидании второй подряд осечки действующего чемпиона.

Однако её не случилось. Во второй половине гости взялись за дело и переломили ход матча благодаря дублю своей главной звезды Криштиану Роналду.

Правда, первый гол португальца вызвал большие сомнения. Судья назначил крайне спорный пенальти в ворота «Эмполи» после столкновения Пауло Дибалы с защитником.

Зато второй мяч Роналду вопросов не оставил. Криштиану из-за пределов штрафной нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку.

В десяти матчах Серии А нападающий забил уже семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Франция. Домашний дебют Анри и победы фаворитов

Во Франции очередной неудачный матч провели футболисты «Монако». Встреча с «Дижоном» стала первой домашней для нового главного тренера команды Тьерри Анри, но подопечные не сумели его порадовать, довольствовавшись ничьей.

При этом хозяева открыли счёт в середине первого тайма, но уже спустя четыре минуты пропустили ответный мяч, а сразу после перерыва позволили сопернику выйти вперёд.

Спас «Монако» от поражения Камил Глик. После подачи со стандарта поляк выпрыгнул выше всех и отправил снаряд в дальний угол.

Что касается Александра Головина, то он провёл на поле все 90 минут и в самом начале матча упустил отличную возможность отличиться. После его удара в дальний угол из пределов штрафной мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Ничья не позволила «Монако» покинуть зону вылета, а побед команда не знает с начала августа, когда в рамках первого тура национального первенства был обыгран «Нант».

Пока монегаски продолжают терять очки, команды, расположившиеся наверху турнирной таблицы, одерживают победы. В субботу по три очка набрали «Лилль», «Лион» и «Монпелье».