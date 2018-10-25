Пять с плюсом: сборная России по футболу продолжила восхождение в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась выше в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По итогам октября подопечные Станислава Черчесова оказались на пять пунктов выше, чем в предыдущей редакции списка, — 41-м месте. Этому успеху способствовали ничья со Швецией и победа над Турцией в Лиге наций. Отечественная национальная команда — вторая по темпам «роста» за последний месяц среди европейских сборных.

Сборная России по итогам двух октябрьских матчей в Лиге наций поднялась ещё выше в рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова заняли 41-е место, отыграв пять позиций по сравнению с предыдущим списком. Поспособствовали тому ничья со Швецией и победа над Турцией. Это лучший результат команды за последние два года — в сентябре 2016-го россияне занимали 38-ю строчку.

Национальная команда продолжила восхождение, начатое после выступления на домашнем чемпионате мира. До него сборная России занимала рекордно низкое для себя 70-е место.

Такое положение в рейтинге ФИФА было обусловлено тем, что два года национальная команда играла в основном в товарищеских матчах, которые при старой системе начисления очков ценились очень низко.

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После мундиаля ФИФА изменила формулу начисления баллов. В августе организация опубликовала рейтинг, учитывавший результаты игравших на турнире сборных. На первое место вырвалась сборная Бельгии, второй стала Франция, Германия упала на 15-ю строчку, а Россия подскочила вверх на 21 пункт. Каждая страна получила базовые баллы, к которым теперь прибавляются или вычитаются новые, заработанные за все последующие матчи.

Баллы, которые разыгрываются в каждой новой игре, зависят от её итогового результата, статуса встречи (официальные матчи чемпионата мира имеют большую важность, чем игры Лиги наций или товарищеские встречи) и силы соперников. Чем выше разница в классе между командами на поле, тем больше очков будет на кону.

После чемпионата мира сборная России провела четыре матча и каждый раз встречалась со сборными, которые имели более выгодную позицию в рейтинге ФИФА. Подопечные Черчесова не проигрывали, и поэтому только набирали баллы. К базовым 1410 очкам прибавились 23 балла, что позволило за два месяца подняться ещё на восемь пунктов.

В октябре Россия продемонстрировала второй показатель по темпам роста среди европейских команд — лучше за последний месяц выступил только Гибралтар, отыгравший восемь позиций благодаря победам над Арменией и Лихтенштейном.

Если оставить в рейтинге ФИФА только команды из зоны УЕФА, то там сборная России занимает 27-е место. Такая низкая позиция обусловлена небольшими «базовыми» баллами, заработанными за два года участия в товарищеских матчах. В последнем рейтинге УЕФА, который учитывался при жеребьёвке Лиги наций, россияне были 15-ми.

Рейтинг ФИФА обновляется каждый месяц, однако никакой практической роли фактически не играет. По сути, этот список используется всего лишь два раза за четыре года — сначала при жеребьёвке отборочных турниров перед чемпионатом мира, а затем при распределении команд в группах уже непосредственно на мундиале.

Система отбора на турнир в Катаре ещё не определена, но если правила не изменятся, то корзины для жеребьёвки перед квалификацией будут содержать по девять команд. Тогда сборной России, чтобы иметь лучший посев и избежать самых сильных соперников при отборе на чемпионат мира, нужно обойти ещё 18 европейских сборных в рейтинге ФИФА к июлю 2019 года — на данный момент для этого необходимо набрать 122 очка. Пока подопечные Черчесова располагаются в виртуальной третьей корзине, откуда тоже можно отбираться на чемпионат мира — сборные Сербии, Швеции и Польши, игравшие в России, это наглядно доказали.

До конца года россияне продолжат встречаться с соперниками, которые расположены значительно выше в рейтинге ФИФА, так что дальнейший рост вполне возможен. Сначала состоится заключительный матч группового этапа Лиги наций со Швецией (17-е место), а потом товарищеская игра с Германией (14-е место).

В случае победы в первой встрече подопечные Черчесова заработают почти десять очков, а при ничьей — всего лишь два. Во сколько обойдётся матч с Германией, говорить пока рано, так как рейтинг обеих команд к тому времени претерпит изменения, и немцы сами могут как опуститься в рейтинге, так и подняться после домашнего матча с Нидерландами.