СМИ: Вертолёт владельца «Лестера» потерпел крушение возле стадиона команды

Вертолёт владельца футбольной команды «Лестер» разбился на парковке возле стадиона команды.

Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что вертолёт принадлежит владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе.

На данный момент нет информации о том, кто находился на борту воздушного судна.

Ранее безвыигрышная серия «Монако» достигла десяти матчей.