СМИ: Вертолёт владельца «Лестера» потерпел крушение возле стадиона команды

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Вертолёт владельца футбольной команды «Лестер» разбился на парковке возле стадиона команды.

Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что вертолёт принадлежит владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе.

На данный момент нет информации о том, кто находился на борту воздушного судна.

Ранее безвыигрышная серия «Монако» достигла десяти матчей.

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