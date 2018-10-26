«Успешный во всех отношениях»: ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории

Совет Международной федерации футбола признал чемпионат мира в России лучшим за всю историю проведения таких турниров. Об этом сообщил экс-генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который присутствовал на заседании руководящего органа в Руанде. По его словам, мундиаль был признан «успешным во всех отношениях». Другим важным итогом заседания стало создание специального фонда наследия ЧМ-2018.

«Были побиты рекорды по многим показателям»

Чемпионат мира по футболу в России оставил положительные впечатления не только у болельщиков со всего мира, но и у руководства ФИФА. Чиновники федерации после окончания турнира неоднократно хвалили страну за организацию мундиаля.

Однако на совете ФИФА в Руанде ЧМ в России не просто в очередной раз вспомнили, но назвали лучшим в истории. Об этом рассказал бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, член совета ФИФА.

«Прозвучал довольно подробный отчёт. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчёт, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в итоговом заключении, которое было принято советом», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он также отметил, что в ФИФА признали успешными многие инициативы оргкомитета во время турнира.

«По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и прочие новшества», — добавил Сорокин.

Другим важным событием заседания стало создание специального фонда наследия чемпионата мира по футболу в России. Форма управления фондом пока находится в стадии обсуждения.

«ФИФА создаёт фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фонд. Что касается его размера, то обсуждаем с ФИФА сумму, но она получится весьма приличной. Создание фонда — чисто технический вопрос, гораздо важнее, какие инициативы и пункты плана будут реализованы», — заявил Сорокин.

«Это невероятный турнир»

Признание ЧМ-2018 со стороны совета ФИФА, как уже говорилось, не стало большой неожиданностью. Так, глава федерации Джанни Инфантино сразу после окончания турнира также называл его «лучшим в истории».

«Это невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от пребывания здесь. Последние пару лет я говорил, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории. Сейчас я могу повторить это ещё раз, но с убеждённостью, что это действительно лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — отметил функционер на итоговой пресс-конференции.

Президент ФИФА тогда также заявил, что болельщики со всего мира получили настоящее удовольствие от поездки в Россию, а страна, в свою очередь, порадовала их «тёплой атмосферой гостеприимства».

«Большое спасибо российскому народу, всей России. Благодарю правительство, президента Владимира Путина, местный оргкомитет, РФС. Всех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтёры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира», — добавил Инфантино.

Оценили организацию турнира и западные СМИ, в том числе английские, которые в преддверии чемпионата настоятельно рекомендовали соотечественникам не ехать в Россию.

«Несмотря на многочисленные проблемы, которые продолжают существовать между западными странами и Россией, прошедший чемпионат мира можно с уверенностью назвать успешным, а его организаторов — идеальными хозяевами. У нас навсегда останутся воспоминания о великолепно проведённом времени, а сенсационное выступление сборной России сделало его ещё более фантастическим», — писала The Telegraph.

А корреспондент The Guardian Патрик Дженнингс подчеркнула, что не стоило мешать политику и спорт.

«Честно говоря, на протяжении всего моего путешествия я всё больше убеждалась, что никогда не стоит путать политику и простых людей. Особенно если речь идёт о российской молодёжи, которая по своей природе очень дружелюбна, любознательна и гостеприимна», — писала Дженнингс.

1% ВВП

Однако турнир не только произвёл впечатление на болельщиков и журналистов со всего мира, а также самих футболистов, но и принёс России немалые деньги.

Также по теме Около 1% ВВП: как чемпионат мира по футболу повлиял на экономику России Чемпионат мира по футболу 2018 года принёс экономике России дополнительно 952 млрд рублей, что соответствует примерно 1% ВВП. Об этом...

Так, спустя несколько месяцев в оргкомитете ЧМ-2018 заявили, что первенство планеты позволило стране заработать порядка 1% ВВП.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового валового внутреннего продукта (ВВП) России. Оно обусловлено инвестициями в инфраструктуру, тратами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату», — цитирует текст заявления «Интерфакс».

Проведение турнира также позволило стимулировать развитие малого бизнеса и обеспечило 315 тысяч рабочих мест.

«После проведения турнира влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018», — говорится в отчёте.