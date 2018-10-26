Совет ФИФА признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории проведения турнира.

«На совете прозвучал довольно подробный отчёт по ЧМ, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. Но в целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года в России стал 21-м в истории проведения турнира. Он проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля проводились на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции. Серебро завоевали представители Хорватии, а бронзу — команда Бельгии.

Ранее сообщалось, что экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей.