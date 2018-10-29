«Он изменил футбол навсегда»: в Англии скорбят о погибшем владельце клуба «Лестер»

Английский «Лестер» подтвердил гибель владельца футбольного клуба, таиландского бизнесмена Вишая Шривадданапрабха в результате крушения вертолёта. По данным британской полиции, жертвами авиакатастрофы, произошедшей 27 октября рядом со стадионом «Кинг Пауэр», стали пять человек. Соболезнования в связи с трагедией выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, принц Уильям и многие футболисты. Датский вратарь Каспер Шмейхель отдал дань уважения функционеру, назвав его примером для подражания.

Футбольный клуб «Лестер» опубликовал официальное заявление, касающееся крушения вертолёта, произошедшего 27 октября недалеко от стадиона «Кинг Пауэр». Худшие предположения поклонников команды подтвердились: одной из жертв авиакатастрофы стал владелец и президент команды Вишай Шривадданапрабха.

«Мир потерял великого человека с доброй и щедрой душой. Под его руководством «Лестер» стал настоящей семьёй, которая скорбит о его гибели. Мы ценим его вклад в дело клуба, который теперь является нашим наследием», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, ближайшие встречи молодёжной и основной команд, включая кубковый матч с «Саутгемптоном», будут перенесены на неопределённый срок.

Гибель Шривадданапрабхи подтвердила и полиция Лестера, обнародовав список жертв авиакатастрофы. Помимо таиландского бизнесмена, на борту вертолёта находились пилоты Эрик Сваффер и Изабелла Роза Лечович, а также два пассажира Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар.

«Это невероятно трагический инцидент, в котором своих жизней лишились пять человек. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место крушения, устранив пожар и получив доступ к летательному аппарату. Однако несмотря на все наши усилия, выжить никому не удалось», — приводит слова подполковника полиции Стива Поттера The Guardian.

Официальное опознание тел состоится позднее. Также на данный момент остаются неизвестными и причины произошедшего.

Крушение вертолёта произошло после окончания матча между «Лестером» и «Вест Хэмом». Однако спустя час в окрестностях 30-тысячного стадиона находилось много людей. По словам оператора одного из британских каналов Дэна Кокс, жертв трагедии могло быть ещё больше, если бы не действия пилота с многолетним стажем Эрика Сваффера. Летательный аппарат потерял управление сразу после взлёта, но лётчик сумел избежать падения в толпу.

«Не представляю, как пилот это сделал, но ему удалось замедлить падение и довести вертолёт до угла парковки, где никого не было. С полной уверенностью его действия можно назвать героическими», — приводит слова Кокса Daily Express.

Одним из первых помощь пострадавшим попытался оказать вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель. Датчанин оставался на месте аварии до самого утра. Впоследствии он опубликовал обращение к покойному президенту клуба в своём Twitter.

«Я абсолютно опустошён, а моё сердце разбито. Никогда не встречал столь трудолюбивого, преданного своему делу, щедрого и доброго человека. У вас всегда было время для всех. Я восхищался вами как лидером, отцом и просто мужчиной. Вы изменили футбол навсегда и заставили поверить в то, что невозможное возможно. Вы буквально исполнили мою мечту», — написал он.

Соболезнования в связи с трагической гибелью Шривадданапрабхи выражают бывшие и нынешние футболисты «Лестера». Так, защитник команды Бен Чилуэлл рассказал о человеческих качествах функционера.

«Каждый бы хотел встретить в жизни такого человека, как Вишай. Он был счастлив от того, что делал других счастливыми, всегда улыбался и смеялся», — написал футболист.

Его одноклубник Джейми Варди поблагодарил Шривадданапрабху за колоссальный вклад в развитие клуба.

«Мне тяжело подобрать нужные слова, но для меня вы являетесь легендой, невероятным человеком с огромным сердцем, душой «Лестера». Я по-настоящему буду по вам скучать», — добавил нападающий.

Дань уважения Шривадданапрабху отдал и бывший футболист «Лестера» Гари Линекер.

«Мы будем вспоминать этого спокойного и честного человека с чувством глубокой любви и почтения. Он помог принести команде самый чудесный титул в истории футбола. Спасибо вам за всё», — написал Линекер.

Слова поддержки семье бизнесмена выразили футбольные клубы по всему миру, а также спортивные организации, включая ФИФА, УЕФА и российскую Премьер-лигу.

В стороне от случившегося не остались и представители британского общества, в том числе внук Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям и премьер-министр Тереза Мэй.

«Мои мысли с родными и близкими всех причастных к трагедии, произошедшей недалеко от стадиона в Лестере. Многочисленные слова скорби дают понять, какого большого количества людей коснулось произошедшее», — говорится в заявлении Мэй, опубликованном на её странице в Twitter.

Уильям же отметил, что счастлив, что знал Вишая лично и выразил мнение, что таиландский бизнесмен внёс огромный вклад в развитие футбола.

A statement from The Duke of Cambridge on the tragic helicopter crash at Leicester City Football Club pic.twitter.com/UVQvzpUxBv — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 октября 2018 г.

Болельщики «Лестера» продолжают нести к месту трагедии цветы и символику команды в память о всеми любимом функционере. Глава фанатского объединения Клифф Джинетта рассказал о том, какое влияние бизнесмен оказал не только на развитие клуба, но и на город в целом.

«Семья Шривадданапрабхи заставила говорить о Лестере весь мир. Они вложили миллионы фунтов в команду, а также в развитие больниц и детских медицинских центров. На Рождество раздавали бесплатные пироги и напитки. И именно такими их и запомнят», — цитирует Джинетта BBC.

Шривадданапрабха пользовался большим уважением не только в Великобритании, но и у себя на родине в Таиланде. Слова поддержки его близким выразили многие политические и общественные деятели, а также футбольная ассоциация страны.

«С глубокой грустью мы узнали о неожиданной и трагической смерти главы «Лестера». Мы хотели бы передать наши глубочайшие соболезнования его семье и родным остальных жертв авиакатастрофы», — отметили представители организации.