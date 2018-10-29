«Он изменил футбол навсегда»: в Англии скорбят о погибшем владельце клуба «Лестер»

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Полина Стаменкович
Английский «Лестер» подтвердил гибель владельца футбольного клуба, таиландского бизнесмена Вишая Шривадданапрабха в результате крушения вертолёта. По данным британской полиции, жертвами авиакатастрофы, произошедшей 27 октября рядом со стадионом «Кинг Пауэр», стали пять человек. Соболезнования в связи с трагедией выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, принц Уильям и многие футболисты. Датский вратарь Каспер Шмейхель отдал дань уважения функционеру, назвав его примером для подражания.
«Он изменил футбол навсегда»: в Англии скорбят о погибшем владельце клуба «Лестер»
  • Reuters

Футбольный клуб «Лестер» опубликовал официальное заявление, касающееся крушения вертолёта, произошедшего 27 октября недалеко от стадиона «Кинг Пауэр». Худшие предположения поклонников команды подтвердились: одной из жертв авиакатастрофы стал владелец и президент команды Вишай Шривадданапрабха.

«Мир потерял великого человека с доброй и щедрой душой. Под его руководством «Лестер» стал настоящей семьёй, которая скорбит о его гибели. Мы ценим его вклад в дело клуба, который теперь является нашим наследием», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, ближайшие встречи молодёжной и основной команд, включая кубковый матч с «Саутгемптоном», будут перенесены на неопределённый срок.

Гибель Шривадданапрабхи подтвердила и полиция Лестера, обнародовав список жертв авиакатастрофы. Помимо таиландского бизнесмена, на борту вертолёта находились пилоты Эрик Сваффер и Изабелла Роза Лечович, а также два пассажира Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар.

«Это невероятно трагический инцидент, в котором своих жизней лишились пять человек. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место крушения, устранив пожар и получив доступ к летательному аппарату. Однако несмотря на все наши усилия, выжить никому не удалось», — приводит слова подполковника полиции Стива Поттера The Guardian.

Официальное опознание тел состоится позднее. Также на данный момент остаются неизвестными и причины произошедшего.

Крушение вертолёта произошло после окончания матча между «Лестером» и «Вест Хэмом». Однако спустя час в окрестностях 30-тысячного стадиона находилось много людей. По словам оператора одного из британских каналов Дэна Кокс, жертв трагедии могло быть ещё больше, если бы не действия пилота с многолетним стажем Эрика Сваффера. Летательный аппарат потерял управление сразу после взлёта, но лётчик сумел избежать падения в толпу.

«Не представляю, как пилот это сделал, но ему удалось замедлить падение и довести вертолёт до угла парковки, где никого не было. С полной уверенностью его действия можно назвать героическими», — приводит слова Кокса Daily Express.

Одним из первых помощь пострадавшим попытался оказать вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель. Датчанин оставался на месте аварии до самого утра. Впоследствии он опубликовал обращение к покойному президенту клуба в своём Twitter.

«Я абсолютно опустошён, а моё сердце разбито. Никогда не встречал столь трудолюбивого, преданного своему делу, щедрого и доброго человека. У вас всегда было время для всех. Я восхищался вами как лидером, отцом и просто мужчиной. Вы изменили футбол навсегда и заставили поверить в то, что невозможное возможно. Вы буквально исполнили мою мечту», — написал он.

Соболезнования в связи с трагической гибелью Шривадданапрабхи выражают бывшие и нынешние футболисты «Лестера». Так, защитник команды Бен Чилуэлл рассказал о человеческих качествах функционера.

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«Каждый бы хотел встретить в жизни такого человека, как Вишай. Он был счастлив от того, что делал других счастливыми, всегда улыбался и смеялся», — написал футболист.

Его одноклубник Джейми Варди поблагодарил Шривадданапрабху за колоссальный вклад в развитие клуба.

«Мне тяжело подобрать нужные слова, но для меня вы являетесь легендой, невероятным человеком с огромным сердцем, душой «Лестера». Я по-настоящему буду по вам скучать», — добавил нападающий.

Дань уважения Шривадданапрабху отдал и бывший футболист «Лестера» Гари Линекер.

«Мы будем вспоминать этого спокойного и честного человека с чувством глубокой любви и почтения. Он помог принести команде самый чудесный титул в истории футбола. Спасибо вам за всё», — написал Линекер.

Слова поддержки семье бизнесмена выразили футбольные клубы по всему миру, а также спортивные организации, включая ФИФА, УЕФА и российскую Премьер-лигу.

В стороне от случившегося не остались и представители британского общества, в том числе внук Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям и премьер-министр Тереза Мэй.

«Мои мысли с родными и близкими всех причастных к трагедии, произошедшей недалеко от стадиона в Лестере. Многочисленные слова скорби дают понять, какого большого количества людей коснулось произошедшее», — говорится в заявлении Мэй, опубликованном на её странице в Twitter.

Уильям же отметил, что счастлив, что знал Вишая лично и выразил мнение, что таиландский бизнесмен внёс огромный вклад в развитие футбола.

Болельщики «Лестера» продолжают нести к месту трагедии цветы и символику команды в память о всеми любимом функционере. Глава фанатского объединения Клифф Джинетта рассказал о том, какое влияние бизнесмен оказал не только на развитие клуба, но и на город в целом.

«Семья Шривадданапрабхи заставила говорить о Лестере весь мир. Они вложили миллионы фунтов в команду, а также в развитие больниц и детских медицинских центров. На Рождество раздавали бесплатные пироги и напитки. И именно такими их и запомнят», — цитирует Джинетта BBC.

Шривадданапрабха пользовался большим уважением не только в Великобритании, но и у себя на родине в Таиланде. Слова поддержки его близким выразили многие политические и общественные деятели, а также футбольная ассоциация страны.

«С глубокой грустью мы узнали о неожиданной и трагической смерти главы «Лестера». Мы хотели бы передать наши глубочайшие соболезнования его семье и родным остальных жертв авиакатастрофы», — отметили представители организации.

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