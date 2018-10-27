Ультиматум для Инфантино: УЕФА резко выступил против намерения ФИФА реформировать клубный чемпионат мира

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сорвали голосование по вопросу реформирования клубного чемпионата мира на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА). Европейские делегаты пригрозили бойкотом мероприятия, если их коллеги будут рассматривать предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о проведении нового турнира среди клубов. Это уже второй случай, когда глава мирового футбола терпит поражение от УЕФА в данном вопросе.

Мировой футбол оказался на грани раскола. В столице Руанды Кигали состоялось заседание совета Международной федерации футбола, на котором до предела обострились противоречия между руководством ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций. Поводом для ссоры двух организаций стал нерешённый вопрос о проведении всемирного соревнования для клубных команд.

В настоящее время существует лишь один официальный турнир, в котором играют клубы из разных частей света. Это клубный чемпионат мира, проводимый ФИФА. Громкое название состязания совсем не отражает его скромной сути. Каждый год победители континентальных турниров собираются в Японии, ОАЭ или Марокко, чтобы быстро, в течение десяти дней, определить победителя, которым обязательно оказывается команда либо из Европы, либо из Бразилии. Для клубов из Европы и Южной Америки имеются преференции — они стартуют с полуфинала и проводят всего два матча.

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Клубный чемпионат мира с самого появления стал обузой для ФИФА. Он не приносит больших доходов, не заслужил престижа среди участников и едва ли может похвастаться интересом со стороны болельщиков. Если бы не согласие победителей Лиги чемпионов провести всего два матча, в одном из которых соперником будет команда из Азии или Африки, то этот турнир был бы обречён на забвение.

Президента ФИФА Джанни Инфантино эта ситуация не устраивает уже давно, и ранее он предпринимал шаги по реформированию нежизнеспособного чемпионата. В марте этого года из его уст прозвучало предложение заменить Кубок конфедераций — ещё один проблемный для ФИФА турнир — на состязание для 24 клубов, половина из которых будут европейскими. Инфантино подкрепил свои слова заявлением, что уже нашёл инвесторов, готовых вложить $25 млрд в его проект.

Европа в лице главы УЕФА Александра Чеферина это предложение отклонила. Словенский функционер тогда сослался на отсутствие прозрачности финансовых источников для нового турнира. Инфантино отказывался их называть якобы из-за соглашения о неразглашении, хотя в СМИ просочилась информация, что итальянец нашёл инвесторов в США, Японии и Саудовской Аравии. Также УЕФА не устраивали даты турнира — сразу после главных матчей Лиги чемпионов, от которых клубы могли бы отказаться, если бы их деньгами заманили на другое соревнование.

Теперь Инфантино предложил членам совета ФИФА рассмотреть другой вариант: по-прежнему проводить клубный чемпионат мира каждый год, но теперь делать это перед стартом клубного сезона. Число участников — по-прежнему 24, и чем больше из них будут представлять Европу, тем лучше. Инфантино намеревался обсудить реформу на совете ФИФА, однако так и не представил ни детального проекта, ни источников финансирования.

Очередная попытка покуситься на старый порядок вывела футбольный Старый Свет из себя. Клубы 15 европейских стран написали Чеферину письма, в которых называли сложившуюся ситуацию «потенциальным кризисом с далеко идущими последствиями» и просили президента УЕФА защитить интересы организации. Письмо подписали в том числе и те клубы, которые в марте робко поддерживали идеи Инфантино и были готовы дать им шанс.

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Вопрос о реформировании клубного чемпионата мира был включён в повестку дня совета ФИФА, но делегатам УЕФА удалось сорвать голосование, пригрозив бойкотом. Инфантино пришлось пойти на попятную. Всё, что он смог сделать, — это создать рабочую группу, которая продолжит заниматься поиском решения назревшей проблемы и представит свои изыскания в марте следующего года.

УЕФА одержал победу над ФИФА и теперь сможет нанести контрудар. ESPN утверждает, что европейские футбольные чиновники регулярно контактируют с американской компанией Relevent Sports, которая уже несколько лет успешно проводит Международный кубок чемпионов — летний товарищеский турнир для лучших клубов Европы. Ходят разговоры, что УЕФА намерен не просто вместе с инвесторами из США создать новое прибыльное соревнование, но и привлечь к нему команды из Южной Америки, разбив тем самым желание ФИФА проводить клубный чемпионат мира.

Пока никакой конкретики в этом вопросе нет, но через полгода ФИФА попытается вновь завести разговор о реформе, и у УЕФА к тому времени должны быть контраргументы. Если футбольная Европа будет отвечать уже не бойкотом, а детальным предложением о новом клубном турнире, то раскол между двумя главными организациями в мировом футболе можно будет считать окончательным.