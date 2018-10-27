Ультиматум для Инфантино: УЕФА резко выступил против намерения ФИФА реформировать клубный чемпионат мира
- Reuters
Мировой футбол оказался на грани раскола. В столице Руанды Кигали состоялось заседание совета Международной федерации футбола, на котором до предела обострились противоречия между руководством ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций. Поводом для ссоры двух организаций стал нерешённый вопрос о проведении всемирного соревнования для клубных команд.
В настоящее время существует лишь один официальный турнир, в котором играют клубы из разных частей света. Это клубный чемпионат мира, проводимый ФИФА. Громкое название состязания совсем не отражает его скромной сути. Каждый год победители континентальных турниров собираются в Японии, ОАЭ или Марокко, чтобы быстро, в течение десяти дней, определить победителя, которым обязательно оказывается команда либо из Европы, либо из Бразилии. Для клубов из Европы и Южной Америки имеются преференции — они стартуют с полуфинала и проводят всего два матча.
Клубный чемпионат мира с самого появления стал обузой для ФИФА. Он не приносит больших доходов, не заслужил престижа среди участников и едва ли может похвастаться интересом со стороны болельщиков. Если бы не согласие победителей Лиги чемпионов провести всего два матча, в одном из которых соперником будет команда из Азии или Африки, то этот турнир был бы обречён на забвение.
Президента ФИФА Джанни Инфантино эта ситуация не устраивает уже давно, и ранее он предпринимал шаги по реформированию нежизнеспособного чемпионата. В марте этого года из его уст прозвучало предложение заменить Кубок конфедераций — ещё один проблемный для ФИФА турнир — на состязание для 24 клубов, половина из которых будут европейскими. Инфантино подкрепил свои слова заявлением, что уже нашёл инвесторов, готовых вложить $25 млрд в его проект.
Европа в лице главы УЕФА Александра Чеферина это предложение отклонила. Словенский функционер тогда сослался на отсутствие прозрачности финансовых источников для нового турнира. Инфантино отказывался их называть якобы из-за соглашения о неразглашении, хотя в СМИ просочилась информация, что итальянец нашёл инвесторов в США, Японии и Саудовской Аравии. Также УЕФА не устраивали даты турнира — сразу после главных матчей Лиги чемпионов, от которых клубы могли бы отказаться, если бы их деньгами заманили на другое соревнование.
Теперь Инфантино предложил членам совета ФИФА рассмотреть другой вариант: по-прежнему проводить клубный чемпионат мира каждый год, но теперь делать это перед стартом клубного сезона. Число участников — по-прежнему 24, и чем больше из них будут представлять Европу, тем лучше. Инфантино намеревался обсудить реформу на совете ФИФА, однако так и не представил ни детального проекта, ни источников финансирования.
Очередная попытка покуситься на старый порядок вывела футбольный Старый Свет из себя. Клубы 15 европейских стран написали Чеферину письма, в которых называли сложившуюся ситуацию «потенциальным кризисом с далеко идущими последствиями» и просили президента УЕФА защитить интересы организации. Письмо подписали в том числе и те клубы, которые в марте робко поддерживали идеи Инфантино и были готовы дать им шанс.
Вопрос о реформировании клубного чемпионата мира был включён в повестку дня совета ФИФА, но делегатам УЕФА удалось сорвать голосование, пригрозив бойкотом. Инфантино пришлось пойти на попятную. Всё, что он смог сделать, — это создать рабочую группу, которая продолжит заниматься поиском решения назревшей проблемы и представит свои изыскания в марте следующего года.
УЕФА одержал победу над ФИФА и теперь сможет нанести контрудар. ESPN утверждает, что европейские футбольные чиновники регулярно контактируют с американской компанией Relevent Sports, которая уже несколько лет успешно проводит Международный кубок чемпионов — летний товарищеский турнир для лучших клубов Европы. Ходят разговоры, что УЕФА намерен не просто вместе с инвесторами из США создать новое прибыльное соревнование, но и привлечь к нему команды из Южной Америки, разбив тем самым желание ФИФА проводить клубный чемпионат мира.
Пока никакой конкретики в этом вопросе нет, но через полгода ФИФА попытается вновь завести разговор о реформе, и у УЕФА к тому времени должны быть контраргументы. Если футбольная Европа будет отвечать уже не бойкотом, а детальным предложением о новом клубном турнире, то раскол между двумя главными организациями в мировом футболе можно будет считать окончательным.
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