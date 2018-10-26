ФИФА создаст рабочую группу по вопросу учреждения двух новых турниров

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о создании специальной рабочей группы для изучения вопроса организации двух новых турниров.
ФИФА создаст рабочую группу по вопросу учреждения двух новых турниров
  • Reuters

«Рабочая группа начала прорабатывать варианты, и окончательное предложение будет подготовлено к следующему заседанию совета ФИФА в марте», — приводит слова Инфантино пресс-служба организации.

Отмечается, что речь идёт о реформированной версии клубного чемпионата мира, который должен заменить Кубок конфедераций, а также о Лиге мира, где будут участвовать восемь сильнейших сборных планеты.

Следующий совет ФИФА соберётся 14 марта 2019 года в Майами.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила проведение футбольного матча «Жирона» — «Барселона» в США.

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