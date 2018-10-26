ФИФА создаст рабочую группу по вопросу учреждения двух новых турниров
- Reuters
«Рабочая группа начала прорабатывать варианты, и окончательное предложение будет подготовлено к следующему заседанию совета ФИФА в марте», — приводит слова Инфантино пресс-служба организации.
Отмечается, что речь идёт о реформированной версии клубного чемпионата мира, который должен заменить Кубок конфедераций, а также о Лиге мира, где будут участвовать восемь сильнейших сборных планеты.
Следующий совет ФИФА соберётся 14 марта 2019 года в Майами.
Ранее сообщалось, что ФИФА запретила проведение футбольного матча «Жирона» — «Барселона» в США.