ФИФА запретила проведение футбольного матча «Жирона» — «Барселона» в США

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил организацию и проведение матча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» на территории США.

Как сообщает Football Espana, 26 октября состоялось заседание совета ФИФА, на котором было принято решение запретить проведение встречи между «Жироной» и «Барселоной» в США.

Против подобной перспективы высказался лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я не даю никакого разрешения проводить встречу 21-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона» в Майами», — заявил Инфантино.

Таким образом, ФИФА встала на сторону Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которая ранее выступала против проведения данной встречи на территории Соединённых Штатов.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг сообщения о том, что RFEF ответила отказом на запрос Ла Лиги на проведение матча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» в Майами.