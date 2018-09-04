Мадридский «Реал» узнал своих возможных соперников по клубному чемпионату мира по футболу

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Прошла жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.
Мадридский «Реал» узнал своих возможных соперников по клубному чемпионату мира по футболу
  • Reuters

В турнире примут участие победители континентальных соревнований. Европу будет представлять победитель Лиги чемпионов сезона-2017/18 — мадридский «Реал». В полуфинале, который состоится 19 декабря, «Реал» сыграет либо с мексиканской «Гвадалахарой», либо с победителем азиатской Лиги чемпионов.

Полностью сетка плей-офф выглядит следующим образом.

1/4 финала: победитель африканской Лиги чемпионов — «Аль-Айн» (ОАЭ) / «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия); победитель азиатской Лиги чемпионов — «Гвадалахара» (Мексика).

1/2 финала: победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон» — победитель Кубка Либертадорес; победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» — «Реал».

Финальный матч пройдёт 22 декабря.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об интересе в летнее межсезонье к хорватскому футболисту команды Луке Модричу со стороны миланского «Интера».

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