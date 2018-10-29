В СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера»

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Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.
В СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера»
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные полиции.

Помимо самого миллиардера на борту вертолёта находились пилот Эрик Сваффер, два члена экипажа — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Отмечается, что расследование причин катастрофы продолжается, а официальное опознание тел состоится позднее.

ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:1).

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее «Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолёта.

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