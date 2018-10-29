В СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера»

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные полиции.

Помимо самого миллиардера на борту вертолёта находились пилот Эрик Сваффер, два члена экипажа — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Отмечается, что расследование причин катастрофы продолжается, а официальное опознание тел состоится позднее.

ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:1).

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее «Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолёта.