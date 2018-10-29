В СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера»
- Reuters
Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные полиции.
Помимо самого миллиардера на борту вертолёта находились пилот Эрик Сваффер, два члена экипажа — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар и пассажир Изабелла Роза Лечович.
Отмечается, что расследование причин катастрофы продолжается, а официальное опознание тел состоится позднее.
ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:1).
Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.
Ранее «Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолёта.