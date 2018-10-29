«Лестер» выступил с заявлением относительно гибели владельца клуба в авиакатастрофе

Английский футбольный клуб «Лестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно смерти владельца команды Вишая Шривадданапрабхи.

«С глубочайшим сожалением и болью в сердце мы подтверждаем, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолёт с ним и ещё четырьмя пассажирами потерпел крушение около стадиона «Кинг Пауэр». Ни один из пяти человек на борту не выжил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предстоящий матч Кубка Английской лиги с «Саутгемптоном» будет перенесён.

Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее сообщалось, что болельщики «Лестера» несут цветы к месту крушения вертолёта владельца команды.