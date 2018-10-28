Болельщики «Лестера» несут цветы к месту крушения вертолёта владельца команды

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Болельщики английского «Лестера» приносят цветы и атрибутику команды к месту крушения вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.
Болельщики «Лестера» несут цветы к месту крушения вертолёта владельца команды
  • Reuters

Об этом сообщает BBC.

Болельщики приносят цветы и атрибутику на парковку около домашнего стадиона команды «Кинг Пауэр».

ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:1).

Сообщалось, что владелец клуба был на борту вертолёта со своей дочерью. В некоторых СМИ появилась информация о его гибели, которая пока не была подтверждена официально.

Ранее женская команда «Лестера» перенесла ближайший матч после крушения вертолёта владельца клуба.

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