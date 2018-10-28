Болельщики «Лестера» несут цветы к месту крушения вертолёта владельца команды

Болельщики английского «Лестера» приносят цветы и атрибутику команды к месту крушения вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

Об этом сообщает BBC.

Flowers and scarves continue to gather at King Power Stadium. pic.twitter.com/a7Wl7tYKaY — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) 28 октября 2018 г.

Болельщики приносят цветы и атрибутику на парковку около домашнего стадиона команды «Кинг Пауэр».

ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:1).

Сообщалось, что владелец клуба был на борту вертолёта со своей дочерью. В некоторых СМИ появилась информация о его гибели, которая пока не была подтверждена официально.

Ранее женская команда «Лестера» перенесла ближайший матч после крушения вертолёта владельца клуба.