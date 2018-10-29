Успех Слуцкого, продолжение победной серии ПСЖ и достижение Суареса: главные события дня в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл «Фортуну» в матче чемпионата Нидерландов и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Во Франции ПСЖ оказался сильнее «Марселя» и продлил победную серию в Лиге 1 до 11 встреч. Луис Суарес стал первым футболистом, которому с 2014 года удалось оформить хет-трик в эль-класико. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Англия. Трагедия в Лестере и нереализованный пенальти Погби

В связи с крушением вертолёта владельца клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи футбол в Англии отошёл на второй план.

Болельщики несут на место крушения цветы, а руководство клуба отменило ближайшую тренировку и попросило о переносе грядущего матча Кубка лиги.

Вечером в воскресенье в «Лестере» официально подтвердили: Шриваддханапрабха находился на борту разбившегося вертолёта и погиб вместе с остальными пассажирами.

«С глубочайшим сожалением и болью в сердце мы подтверждаем, что владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолёт с ним и ещё четырьмя пассажирами потерпел крушение около стадиона «Кинг Пауэр». Ни один из пяти человек на борту не выжил.

Все наши мысли — с семьёй Шриваддханапрабха и с семьями тех, кто понёс эту невосполнимую потерю. В лице Вишая мы потеряли очень хорошего человека — доброго, щедрого, посвятившего жизнь своей семье, которую он очень любил и успешно возглавлял. «Лестер Сити» был его семьёй», — говорится в официальном заявлении клуба.

Несмотря на трагедию, остальные встречи тура прошли по расписанию. В частности, «Челси» в воскресенье на выезде не оставил шансов скромному «Бёрнли» — 4:0. В первом тайме лондонцы забили лишь один мяч усилиями Альваро Мораты, зато после перерыва отметились ещё тремя. Один из голов записал на свой счёт экс-полузащитник «Анжи» Виллиан. Победа позволила «Челси» подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ.

А вот «Арсенал» прервал десятиматчевую победную серию во всех турнирах. Канониры на выезде не сумели обыграть аутсайдера «Кристал Пэлас» — 2:2. Оба мяча хозяева забили с пенальти. Дважды к точке подходил Лука Миливоевич.

Но, пожалуй, центральный матч игрового дня состоялся на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон». Команда из Ливерпуля приехала в гости к именитому сопернику в неплохой форме с тремя победами подряд в АПЛ в активе, но потерпела поражение.

Главным героем в составе хозяев стал Антони Марсьяль, который постепенно превращается в лидера команды. В середине первого тайма он заработал пенальти для Поля Погба, а сразу после перерыва нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной точно в дальний угол.

К слову одиннадцатиметровый Погба не реализовал. Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил пенальти во втором матче АПЛ кряду, но парировал мяч прямо на бьющего, и чемпиону мира не составляло труда отправить снаряд в сетку со второй попытки.

Незадолго до конца «Эвертон» сократил отставание до минимума также благодаря пенальти, но уйти от поражения не сумел.

«МЮ» одержал победу и поздравил защитника Криса Смоллинга с юбилеем. Данный матч для него стал 300-м в составе команды из Манчестера.

Reuters

Испания. Признание Суареса и победа Промеса

Событием тура в Испании стало эль-класико «Барселона» — «Реал», о котором RT уже писал подробнее. Остаётся только добавить, что мадридцы впервые за 16 лет потерпели четыре подряд поражения в выездных играх во всех турнирах. Сливочные последовательно уступили «Севилье», ЦСКА, «Алавесу» и «Барселоне».

А главным героем дерби стал Луис Суарес. Уругваец — автор первого хет-трика в эль-класико с 2014-го. Последний раз трижды забивал в дерби Лионель Месси, который пропустил отчётный матч из-за травмы руки.

«Конечно, лучше, когда он играет вместе с нами, Лионель — лучший футболист мира. Но как команда мы должны гордиться собой. Показали, что и без Месси являемся отличным коллективом с хорошим тренером», — приводит слова Суареса Marca.

Между тем на второе место по итогам тура вырвался главный возмутитель спокойствия на старте сезона Примеры «Алавес». Подопечные Фернандеса Абелардо дома одержали волевую победу над соперником «Спартака» по Лиге Европы «Вильярреалом». Причём, три очка хозяева вырвали на четвёртой добавленной минуте.

А «Севилья» Квинси Промеса одержала пятую победу в Примере в последних шести турах. Подопечные Пабло Мачина обыграли аутсайдера «Уэску» благодаря дублю Пабло Сарабии — 2:1. Сам голландец появился на поле в начале второго тайма.

Reuters

Германия. Теннис в Бремене и нули для «Шальке»

Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Шальке-04» после нулевой ничьей в матче с «Галатасараем» разошёлся миром с «Лейпцигом» в игре национального первенства. Соперники также не смогли поразить ворота друг друга.

Зато «Вердер» и «Байер» устроили для болельщиков настоящий фестиваль голов. Занимавшие перед отчётным туром второе место в турнирной таблице бременцы умудрились уступить с теннисным счётом — 2:6. В составе леверкузенцев дублем отметился Кай Хавец. Победа позволила неудачно начавшему сезон «Байеру» увеличить отрыв от зоны вылета.

Наконец, «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне на 92-й минуте спасся от поражения в матче с «Нюрнбергом». Одно очко команде принёс точный удар Себастьяна Аллера.

Италия. Спасение «Наполи» и характер «Милана»

В Серии А «Рома» после разгрома ЦСКА в Лиге чемпионов была близка к тому, чтобы одержать гостевую победу над главным преследователем «Ювентуса» «Наполи». Римляне открыли счёт уже на 14-й минуте. Стефан Эль-Шаарави после прострела с фланга и грамотного пропускания Эдина Джеко отправил мяч в сетку.

«Рома» успешно обороняла минимальное преимущество на протяжении почти всего матча, но на последней минуте встречи всё же пропустила. Дрис Мертенс из пределов вратарской буквально затолкал мяч в сетку.

Итоговая ничья не устроила ни одну из сторон. «Наполи» вновь позволил «Ювентусу» уйти в шестиочковый отрыв, а «Рома» упустила возможность подняться в первую пятёрку турнирной таблицы Серии А.

А «Милан» после поражения в дерби от «Интера» в непростом домашнем матче дожал «Сампдорию». Уже в первом тайме команды по два раза поразили ворота друг друга. В составе гостей солировал опытнейший Фабио Квальярела. 35-летний форвард записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Однако после перерыва победу красно-чёрным принёс точный удар Сусо. В девяти матчах Серии А на счету испанца значится уже три забитых мяча и семь результативных передач.

Reuters

Франция. Юбилей Мбаппе и осечка «Бордо»

Во Франции 11-ю победу в 11 матчах Лиги 1 одержал ПСЖ. В отчётном туре парижан ждал непростой выезд к принципиальному сопернику «Марселю», и сторонние болельщики надеялись на то, что парижане, наконец, допустят первую осечку в национальном первенстве.

Однако этого вновь не произошло, хотя команды не могли распечатать ворота друг друга более часа игрового времени. И лишь на 65-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт после сольного прохода с фланга. Этот гол стал для молодого француза юбилейным десятым в Лиге 1.

А незадолго до финального свистка гости поймали соперника на контратаке, и точку в матче поставил Юлиан Дракслер. Результативной передачей отметился Неймар.

«Бордо» после обидного поражения от «Зенита» в Лиге Европы потерпел неудачу в и в Лиге 1. Подопечные Рикардо Гомеса дома с минимальным счётом уступили «Ницце».

Нидерланды. Улыбка «Фортуны» Слуцкому

«Витесс» Леонида Слуцкого продолжает демонстрировать крайне нестабильные результаты.

После поражения от «Эксельсиора» в матче предыдущего тура подопечные российского специалиста дома обыграли «Фортуну».

Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте усилиями Майкела ван дер Верффа, но в добавленное к первому тайму время позволили сопернику отыграться.

Тем не менее после перерыва словацкий полузащитник Матуш Беро принёс «Витессу» победу.

Также необходимо отметить действия российского защитника команды Вячеслава Караваева. Он вновь провёл на поле все 90 минут и выглядел вполне надёжно.