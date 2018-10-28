«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в 10-м туре АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в 10-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу манкунианцам принесли голы Поля Погба, не реализовавшего пенальти на 27-й минуте, но успешно сыгравшего на добивании, и Антони Марсьяля, поразившего ворота гостей на 49-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.

«Эвертон» ответил голом Гилфи Тора Сигурдссона с 11-метровой отметки за фол Криса Смоллинга на Ришарлисоне.

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Бернли» в матче АПЛ.

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