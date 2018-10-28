«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в 10-м туре АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу манкунианцам принесли голы Поля Погба, не реализовавшего пенальти на 27-й минуте, но успешно сыгравшего на добивании, и Антони Марсьяля, поразившего ворота гостей на 49-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.
«Эвертон» ответил голом Гилфи Тора Сигурдссона с 11-метровой отметки за фол Криса Смоллинга на Ришарлисоне.
Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Бернли» в матче АПЛ.