Первое за 11 лет эль-класико без Роналду и Месси, хет-трик Суареса: «Барселона» разгромила «Реал»

«Барселона» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу одержала внушительную победу над «Реалом» в эль-класико. Каталонцы пять раз поразили ворота соперника, а Луис Суарес оформил хет-трик. Один из мячей уругваец забил с пенальти, который был назначен при помощи системы VAR. Дерби также стало первым для команд за 11 лет без Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Историческое дерби и новые технологии

Испанское класико всегда становится главным событием футбольного уикенда, но на этот раз дерби ждали с особенным интересом, ведь у него имелся необычный подтекст. Впервые за 11 лет в противостоянии «Реала» и «Барселоны» не принимали участие две главные звезды футбола последних лет Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Португалец сам решил себя класико, летом перебравшись в «Ювентус». А вот аргентинец не смог выйти на поле из-за травмы руки, которую получил в матче предыдущего тура Примеры с «Севильей».

Таким образом, командам впервые с 23 декабря 2007 года предстояло выйти на поле в дерби без своих многолетних лидеров. Тогда Роналду ещё выступал за «Манчестер Юнайтед», а Месси также пропускал матч из-за проблем со здоровьем. В результате победу с минимальным счётом одержали мадридцы, а единственный мяч забил Жулио Баптиста.

Из участников того противостояния в командах остались лишь Серхио Рамос и Андреас Иньеста. Руководили же соперниками Франк Райкард и Бернд Шустер.

А вот нынешнему наставнику «Реала» Хулену Лопетеги в преддверии классико было совсем не до истории, ведь дерби превращалось для него едва ли не в последнюю возможность сохранить свой пост после целого ряда неудач.

Причём, неудачи — мягкое слово для результатов мадридцев. В последних четырёх матчах Примеры сливочные набрали лишь одно очко и забили только один мяч. Команда не только разгромно уступила «Севилье», но и умудрилась проиграть «Алавесу» и «Леванте».

«Барса» на старте сезона тоже забуксовала. «Севилью» в матче последнего тура каталонцы обыграли, но перед этим не знали радости побед в чемпионате страны на протяжении четырёх туров и потеряли лидерство в Примере. Зато в групповом этапе Лиги чемпионов сине-гранатовые очков не теряли. «Реал» же на неделе не без труда обыграл в главном еврокубке скромную «Викторию Плзень» — 2:1. Несмотря на это Лопетеги пытался сохранять оптимизм.

«Наше положение нельзя назвать необратимым. Сейчас только октябрь. Что касается дерби, противостоянию «Реала» и «Барселоны» нет равных. Эти игры ждут с наибольшим нетерпением, и в них всегда демонстрируется футбол высочайшего уровня», — цитирует тренера Marca.

Для болельщиков же на этот раз был подготовлен особый технический сюрприз. В трансляции матча впервые использовали особую систему передачи звука.

«Новая система будет автоматически определять положение мяча на поле и задействовать микрофоны, которые расположены поблизости. Зрители смогут услышать каждый крик и удар по мячу с футбольного поля, при этом разговоры между игроками останутся приватными», — говорится в сообщении пресс-службы Примеры.

Смущённый «Реал» и стопроцентный пенальти

Болельщики ждали от матча интересной борьбы, но на деле «Реал» в своём нынешнем состоянии оказался просто не в состоянии на равных соперничать с «Барселоной». Каталонцы с первых минут подавили оппонента высоким прессингом и не позволяли мадридцам спокойно начинать атаки.

Встречаясь с мячом, гости сразу же ощущали на себе давление и оказывались в цейтноте. Середину поля им удавалось переходить с большим трудом.

Особенно великолепно в опорной зоне действовал Артур, который успевал не только разрушать атаки оппонента, но и начинать наступление своей команды.

В довершение всех бед «Реала» «Барселона» открыла счёт уже на 11-й минуте. Начо провалился на правом фланге обороны и позволил Жорди Альбе беспрепятственно обработать передачу из глубины. Подключившийся к атаке защитник спокойно вошёл в штрафную и выполнил прострел под удар Филиппе Коутиньо. Бросок Тибо Куртуа и Рамоса гостей не спас.

А по истечении получаса игры каталонцы вдобавок заработали пенальти. Впервые в дерби судья назначил одиннадцатиметровый при помощи VAR. Фол Рафаэля Варана на Луисе Суаресе был очевидным, но арбитр Хосе Санчес Мартинес решил перестраховаться. Наказание в действие привёл сам уругваец.

«Реал» ответил на это лишь парочкой дальних ударов, после которых Марк-Андре тер Штеген спокойно забирал мяч. Карим Бензема снаряд вовсе практически не получал. Гарету Бэйлу от бессилия приходилось нарушать правила, а пропустивший месяц Иско чувствовал себя не в своей тарелке.

Оживление «Реала» и удачные замены Вальверде

Казалось, по такой игре «Реалу» ничего не светит, но после перерыва мадридцы неожиданно преобразились и отправились на штурм ворот соперника. Вдобавок Лопетеги решил убрать с поля Варана и вместо него бросил в бой Лукаса Васкеса, а Начо отошёл на более привычную позицию в центре обороны.

Эта рокировка полностью себя оправдала. Уже на 50-й минуте гостям удалось сократить отставание в счёте. После прострела Иско Марсело поразил пустые ворота и продлил свою результативную серию. Португалец не уходил с поля без гола в трёх последних матчах «Реала».

Забив, окрылённые мадридцы понеслись вперёд. В этот момент команды будто поменялись ролями. Самый реальный шанс сравнять счёт упустил Бэйл. После отличной передачи партнёра валлиец из пределов штрафной бил в противоход вратарю, но попал в штангу.

Вскоре «Барселона» пришла в себя и ответила своим попаданием в стойку. Суарес после скидки партнёра упустил шанс оформить дубль.

Постепенно каталонцам удалось охладить пыл соперника, хотя на 68-й минуте Бензема из выгодной позиции головой пробил выше.

А в концовке Эрнесто Вальверде произвёл несколько грамотных замен. На поле появились Нелсон Семеду, Усман Дембеле и Артуро Видаль. В результате француз едва ли не первым касанием начал результативную атаку, которую очередным точным ударом завершил Суарес.

После этого судьба матча была предрешена. Последние минуты получились для «Реала» вовсе провальными. Хет-трик удалось оформить Суаресу. Забитые мячи уругваец отмечал с собственными детьми, которые сидели на трибунах рядом с Месси и его семьей. К слову ещё в первом тайме, празднуя гол с пенальти, Луис продемонстрировал футболку с фотографией своих детей.

Точку же в матче поставил Видаль. Невысокий чилиец головой отправил мяч в сетку после подачи с фланга. 1:5. Это класико футболисты «Реала» постараются забыть, как можно скорее. А вот Лопетеги может быть отправлен в отставку в самое ближайшее время.