Лопетеги останется у руля «Реала» до матча с «Барселоной»

Хулен Лопетеги не будет уволен с поста главного тренера мадридского «Реала» до матча чемпионата Испании с «Барселоной».

В интервью Daily Mail директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо отметил, что испанский специалист сохранит свой пост до поединка с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 28 октября.

«Нам следует сохранять спокойствие и не допускать разлада в коллективе», — добавил Бутрагеньо.

Во вторник, 23 октября, «Реал» обыграл чешскую «Викторию» в матче третьего тура Лиги чемпионов, прервав пятиматчевую серию без побед.

28 октября «Барселона» примет «Реал» в рамках десятого тура чемпионата Испании.

Ранее защитник команды Серхио Рамос выразил поддержку Лопетеги.