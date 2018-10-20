Рамос выразил поддержку главному тренеру «Реала» Лопетеги

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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поддержал наставника команды Хулена Лопетеги после поражения от «Леванте» в матче девятого тура испанской Примеры.

«Критика после серии неудач — это нормально. Обычная ситуация, когда болельщики расстраиваются из-за проигрышей», — приводит слова футболиста AS.

Он отметил, что в команде чувствуется единение. 

«Всегда считал, что менять тренера в таких случаях не стоит. Мы будем стоять за наставника до конца. Все игроки «Реала» поддерживают Лопетеги. Он отличный специалист. Всем нам нужно немного успокоиться», — добавил Рамос.

Ранее Лопетеги прокомментировал поражение от «Леванте».

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