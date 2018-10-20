Главный тренер «Реала» Лопетеги прокомментировал поражение от «Леванте»

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Леванте» из Валенсии (1:2) в матче девятого тура испанской Примеры.
Главный тренер «Реала» Лопетеги прокомментировал поражение от «Леванте»
  • Reuters

«Нужно понять, что мы делаем не так. Возможно, нам необходимо изменить динамику игры. Мы должны создавать моменты и перестать нервничать. Сегодня во многих аспектах футбола «Реал» смотрелся хорошо», — приводит слова специалиста Marca.

Он также ответил на вопрос о своём будущем в королевском клубе после неудовлетворительных результатов команды.

«Что касается моего положения в команде, то это последнее, о чём я думаю. Впереди у нас важный матч Лиги чемпионов. Нам необходимо восстановиться к нему», — добавил Лопетеги.

Для клуба из столицы Испании это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.

Ранее «Реал» проиграл «Леванте».

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