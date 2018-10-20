Главный тренер «Реала» Лопетеги прокомментировал поражение от «Леванте»
- Reuters
«Нужно понять, что мы делаем не так. Возможно, нам необходимо изменить динамику игры. Мы должны создавать моменты и перестать нервничать. Сегодня во многих аспектах футбола «Реал» смотрелся хорошо», — приводит слова специалиста Marca.
Он также ответил на вопрос о своём будущем в королевском клубе после неудовлетворительных результатов команды.
«Что касается моего положения в команде, то это последнее, о чём я думаю. Впереди у нас важный матч Лиги чемпионов. Нам необходимо восстановиться к нему», — добавил Лопетеги.
Для клуба из столицы Испании это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.
Ранее «Реал» проиграл «Леванте».