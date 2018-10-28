Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал» в эль-класико

Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 10-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил уругвайский форвард Луис Суарес, забивший на 30-й (пенальти), 75-й и 83-й минутах. Ещё по голу в активе Филиппе Коутиньо (11-я минута) и Артуро Видаля (87-я минута).

«Реал» ответил голом Марсело.

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси не принимал участия в матче из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры.