Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал» в эль-класико

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 10-го тура испанской Примеры.
Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал» в эль-класико
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил уругвайский форвард Луис Суарес, забивший на 30-й (пенальти), 75-й и 83-й минутах. Ещё по голу в активе Филиппе Коутиньо (11-я минута) и Артуро Видаля (87-я минута).

«Реал» ответил голом Марсело.

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси не принимал участия в матче из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить