«Валенсия» без Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры

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«Валенсия» без травмированного Дениса Черышева разошлась миром с «Атлетиком» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.
«Валенсия» без Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры
  • globallookpress.com

Команды так и не сумели поразить ворота друг друга. 

«Атлетик» увеличил свою безвыигрышную серию в Примере до десяти матчей. 

Ранее «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.

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