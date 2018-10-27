«Валенсия» без Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры

«Валенсия» без травмированного Дениса Черышева разошлась миром с «Атлетиком» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Команды так и не сумели поразить ворота друг друга.

«Атлетик» увеличил свою безвыигрышную серию в Примере до десяти матчей.

Ранее «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.