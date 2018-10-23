«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов
- Reuters
- © Stefan Wermuth
Встреча, прошедшая в Берне, завершилась со счётом 1:1.
На гол форварда «Валенсии» Миши Батшуайи «Янг Бойз» ответил мячом Гийома Оаро, реализовавшего пенальти.
Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч из-за травмы.
В четвёртом туре «Валенсия» и «Янг Бойз» сыграют в Испании на стадионе «Месталья».
Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла АЕК в матче Лиги чемпионов.