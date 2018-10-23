«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

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Испанская «Валенсия» и швейцарский «Янг Бойз» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © Stefan Wermuth

Встреча, прошедшая в Берне, завершилась со счётом 1:1.

На гол форварда «Валенсии» Миши Батшуайи «Янг Бойз» ответил мячом Гийома Оаро, реализовавшего пенальти.

Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч из-за травмы.

В четвёртом туре «Валенсия» и «Янг Бойз» сыграют в Испании на стадионе «Месталья».

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла АЕК в матче Лиги чемпионов.

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