Во время матча «Барселона» — «Реал» будет тестироваться новая технология передачи звука

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Во время матча 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» будет тестироваться новая технология передачи звука.
Во время матча «Барселона» — «Реал» будет тестироваться новая технология передачи звука
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба чемпионата, инновационная система будет отслеживать позицию мяча на стадионе «Камп Ноу» и автоматически активировать микрофоны, расположенные на том или ином участке газона, чтобы телезрители могли слышать, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

Отмечается, что переговоры футболистов между собой не будут попадать в эфир.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало — в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что Ла Лига намерена обжаловать в CAS запрет ФИФА на проведение матчей Примеры в США.

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