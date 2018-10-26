Во время матча «Барселона» — «Реал» будет тестироваться новая технология передачи звука

Во время матча 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» будет тестироваться новая технология передачи звука.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, инновационная система будет отслеживать позицию мяча на стадионе «Камп Ноу» и автоматически активировать микрофоны, расположенные на том или ином участке газона, чтобы телезрители могли слышать, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

Отмечается, что переговоры футболистов между собой не будут попадать в эфир.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало — в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что Ла Лига намерена обжаловать в CAS запрет ФИФА на проведение матчей Примеры в США.