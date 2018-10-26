Ла Лига намерена в CAS обжаловать запрет ФИФА на проведение матчей Примеры в США

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Испанская Ла Лига намерена подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Международная федерация футбола (ФИФА) официально запретит проводить матч 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» в Майами.
Ла Лига намерена в CAS обжаловать запрет ФИФА на проведение матчей Примеры в США
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«Мы должны получить официальное уведомление, что ФИФА запрещает организацию матча в США. Мы сразу же обратимся в CAS», — приводит слова представителя Ла Лиги Inside The Games.

16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Позже появилась информация, что Испанская ассоциация футболистов, а также Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против данного нововведения.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила проведение футбольного матча «Жирона» — «Барселона» в США.

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