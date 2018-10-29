В РПЛ выразили соболезнования «Лестеру» в связи с гибелью владельца клуба
- Reuters
«Российская премьер-лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам «Лестера» и Английской премьер-лиге», — отмечается в Twitter РПЛ.
Российская Премьер-Лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам @LCFC и @premierleague 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qytPsMLx4a— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2018 г.
Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» — «Кинг Пауэр Стэдиум» — после матча Английской премьер-лиги с командой «Вест Хэм Юнайтед».
Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.
Ранее «Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба.