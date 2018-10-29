В РПЛ выразили соболезнования «Лестеру» в связи с гибелью владельца клуба

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Российская премьер-лига (РПЛ) выразила соболезнования английскому ФК «Лестер Сити» в связи с гибелью владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолёта.
В РПЛ выразили соболезнования «Лестеру» в связи с гибелью владельца клуба
  • Reuters

«Российская премьер-лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам «Лестера» и Английской премьер-лиге», — отмечается в Twitter РПЛ.

Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» — «Кинг Пауэр Стэдиум» — после матча Английской премьер-лиги с командой «Вест Хэм Юнайтед».

Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее «Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба.

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