«Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба

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Футбольный клуб «Лестер Сити» перенёс матч четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолёта.
«Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба
  • Reuters

Об этом «Лестер» сообщил на своём официальном сайте.

Новая дата проведения встречи пока неизвестна. Изначально игра должна была состояться 30 октября. Также был перенесён матч молодёжного состава с голландским «Фейеноордом».

Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее в СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера».

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