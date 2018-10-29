«Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба

Футбольный клуб «Лестер Сити» перенёс матч четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолёта.

Об этом «Лестер» сообщил на своём официальном сайте.

Новая дата проведения встречи пока неизвестна. Изначально игра должна была состояться 30 октября. Также был перенесён матч молодёжного состава с голландским «Фейеноордом».

Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

Ранее в СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера».