«Лестер» перенёс матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за гибели владельца клуба
- Reuters
Об этом «Лестер» сообщил на своём официальном сайте.
Новая дата проведения встречи пока неизвестна. Изначально игра должна была состояться 30 октября. Также был перенесён матч молодёжного состава с голландским «Фейеноордом».
Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.
Ранее в СМИ обнародовали полный список всех погибших при крушении вертолёта владельца «Лестера».