Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Короткая ссылка
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», начнётся с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который погиб в ДТП.
Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе
  • Reuters

«УЕФА подтверждает, что память Хосе Антонио Рейеса почтут минутой молчания на финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», — говорится в сообщении на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За сборную Испании Рейес провёл 21 матч и забил четыре мяча. Он известен по своим выступлениям за такие команды, как «Севилья», «Арсенал», «Реал» и «Атлетико».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.

Ранее Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить