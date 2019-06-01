Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», начнётся с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который погиб в ДТП.

«УЕФА подтверждает, что память Хосе Антонио Рейеса почтут минутой молчания на финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», — говорится в сообщении на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За сборную Испании Рейес провёл 21 матч и забил четыре мяча. Он известен по своим выступлениям за такие команды, как «Севилья», «Арсенал», «Реал» и «Атлетико».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.

Ранее Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса.